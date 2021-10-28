KESK: Emekten, halktan yana bir bütçe istiyoruz

Kamu emekçileri, işçiler ve dar gelirliler olmak üzere tüm halkın geleceğini yakından ilgilendiren bütçe yasa teklifinin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önümüzdeki günlerde başlayacak. Görüşmeler öncesi KESK üyeleri sahalara inerek son günlerde gelen zamlara tepki gösterdi.

Kemal ATLAN

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Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeler devam ederken Eskişehir'de KESK Şubeler Platformu ‘Emekten, halktan yana bir bütçe istiyoruz’ diyerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

“BU BÜTÇE BİR AVUÇ RANTİYECİNİN BÜTÇESİDİR”

KESK Şubeler Platformu Sözcüsü Birtürk Özkavak, şunları söyledi:

“Kamu emekçileri, işçiler ve dar gelirliler olmak üzere tüm halkın geleceğini yakından ilgilendiren bütçe yasa teklifinin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda önümüzdeki günlerde başlayacak. Bu bütçe bir avuç rantiyecinin ve mutlu azınlığın bütçesidir.

Bu bütçede geçmiş bütçelerle olduğu gibi yoksullar, emekçiler, emekliler ve kamu çalışanları yok sayılmaktadır. Öncelikle mevcut iktidar koalisyonunun tüm suni gündem yaratma çabalarına, kutuplaştırma politikalarına rağmen bugün emekçilerin ve halkın temel gündemi artmaya devam eden işsizliktir.”

“MAAŞLAR MUM GİBİ ERİYOR”

Çarşıda pazarda yaşananın hayat pahalılığı, yoksulluk olduğunu ifade eden Özkavak, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün milyonlarca emekçinin temel gündemi TL'nin döviz karşında değer kaybı ile gelirinin, ücretinin, maaşının her geçen gün mum gibi erimesidir. Bu koşullarda kapıya dayanan kışı nasıl geçireceğidir.

Bugün milyonlar açlığa, sefalete sürüklenmektedir. 10 günde sadece akaryakıt başta olmak üzere, tüketim mallarına gelen zamlar enflasyonu körüklemiştir.”

“GEÇİNEMİYORUZ”

TÜİK verilerine göre sadece son bir yılda yumurta ve domatese yüzde 70, tavuk etine yüzde 69, patatese yüzde 58, Ayçiçek yağına yüzde 52, mercimek ve margarine yüzde 50, nohuta yüzde 42, süt-peynir-yoğurta yüzde 35, ekmeğe yüzde 28, dana etine 25 zam geldiğini sözlerine ekleyen Özkavak, aldıkları maaşla geçinmenin mümkün olmadığını söyledi.

Özkavak sözlerini şöyle tamamladı:

“Kamu emekçilerini masada satan sarı sendika MEMUR-SEN ve son dakikaya kadar beraber hareket ettiği KAMU-SEN Yöneticileri, siz mutlu olabilirsiniz ama bizler mutlu değiliz. Siz cebinizi doldururken, kamu emekçileri bu kışı nasıl geçireceğiz diye kara kara düşünmektedir.

Bunun yerine bizim cebimizden alıp işverenlere-patronlara, yandaş müteahhitlere teşvik, prim desteği , ‘hazine garantisi', faiz olarak aktarmayı, savunma ve güvenlik adı ile savaş harcamalarını artırmayı temel alan bu bütçeyi kabul etmiyoruz!”