Keşke Atatürk gibi bir liderimiz olsaydı

Taliban’ın kadınlara zulmünü gözyaşları içinde anlatan Jalal, “Siz Türk kadınları özgürsünüz, muhteşem bir duygu bu. Maalesef biz Atatürk gibi bir lidere sahip olamadık. Keşke olsaydı ve bizi kurtarsaydı” dedi.

Başak KAYA

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Uluslararası Kadın Sempozyumu İzmir'de düzenlendi. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in yönettiği sempozyuma Afgan vatandaşı Valvala Jalal'ın sözleri damga vurdu. Jalal, ülkesinde Taliban'ın gölgesinde kadın olmanın zorluklarını gözleri dolarak anlattı.

‘YAKARAK ÖLDÜRÜYORLAR'

2001'den bu yana Türkiye'de yaşayan ve annesi Afgan Büyükelçiliği'nde diplomat olan Jalal, Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu olduğunu belirterek “Ülkemde kadınlar muskanın insanları kandırma aracı olduğunu söylediği için bile dövülerek, taşlanarak ve yakılarak öldürülüyor. Binlerce kadın ölüm korkusu içinde” dedi ve şunları söyledi: “Okuma ve yazma öğrenebilmek için kitapları hırkamın altına saklayarak ve korkudan titreyerek gizlice eğitim aldım. Ailem destekledi ama Taliban yakalasa sonum ölümdü. Ben Türkiye'de okuma şansı elde eden çok nadir kadınlardanım. Siz burada özgürsünüz ve istediğinizi yaşabiliyorsunuz. Bu muhteşem bir duygu. Biz Afganistan'da hiçbir şey değiliz. Dünyadaki kadınlar gökyüzünde özgürce uçarken, biz korkudan vatanımız bile diyemediğimiz bir toprak parçasında kanadı kırık olarak onları izliyoruz. Ben 9 yaşında Atatürk'ü öğrendim. Ona büyük bir hayranlık duyuyorum. Maalesef biz hiçbir zaman Atatürk gibi bir lidere sahip olamadık. Keşke Atatürk gibi bir liderimiz olsaydı ve bizi kurtarsaydı.”

‘TALİBAN ARTIK DEĞİŞMEZ'

“Türk kadınlarına verilen bu özgürlük bize de verilmiş olsaydı Afgan kadınları olarak neler başarabilirdik hep düşünürüm. Verdiğimiz mücadele boşa gitti, Taliban'ın yönetimi almasıyla birlikte çok büyük bir karanlığa gömüldük. Kolaylıkla da bu karanlıktan çıkabilecekmiş gibi görünmüyoruz. Taliban gerçek yüzünü 20 yıl önce gösterdi, bundan sonra da değişmez. Dünyaya ılımlı mesaj verse de yine kadınları öldürüyor.”