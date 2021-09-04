Kibirden uçmuşlar yere basın artık yere

CHP’li Gürsel Tekin İstanbul’da esnafla buluştu. Erdoğan’ın akrabası olan esnaf Ramazan Erdoğan, Tekin’e böyle dert yandı: “Millet artık faturalara yetişemiyor. Balonlanmış uçuyorlar.”

Batuhan SERİM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Halkın Otobüsü” ile İstanbul Eyüp'te vatandaşlarla ve esnafla buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akrabası olduğunu belirten ve aynı zamanda üretici olan Ramazan Erdoğan, Tekin'e dert yandı. Erdoğan “Amcamın oğlunun ağzından duyduğumu sizlere söyleyeceğim; ‘Cumhuriyet Halk Partisi'nin müdürleri, bizim müdürlerden daha nezaketli, çok daha hoşgörülü. Adam bizimle masa taşıyor' diyor. Bizimkiler artık kibirden uçmuşlar, tepeye çıkmışlar. Balonlanmış uçuyorlar. Yere basın artık yere. Cumhurbaşkanı bağırıyor vekillerine, belediye başkanlarına, ‘Halkın içine girin, dertlerini sorun'… Ama hiçbir şey yok… Biz bir şey görmüyoruz. Millet artık faturalara yetişemiyor” dedi. En büyük sıkıntılarının, şehir merkezinde kaldığı için dar alanda üretim yapmaları olduğunu belirten Ramazan Erdoğan, “Üretim yerlerini şehir dışlarına taşıyalım diyorlar. Taşıyalım da, sen burayı istimlak ederken bize yer göstermiyorsun. Ne yapalım” dedi.

SANDIK İSTİYORUZ SANDIK

Bir başka üretici ise seçim sandığının önlerine konmasını şu sözlerle istedi: “AK Parti'nin içindekiler yanlışa, ‘yanlış' diyemiyor. Korku ortamı yaratılmıştır. Bu tek adam rejimi iyi bir şey değildir. Sandık, sandık sandık diyoruz. Ne güzel bir şey ya kurban olduğum!” CHP'li Tekin de, esnafa “Sandık gelecek inşallah” yanıtını verdi.

Bizimkiler esnafın üzerindeki vergi yükünü daha da artırdılar

CHP'li Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akrabası Ramazan Erdoğan'a “Esnafın sıkıntısı niye var?” diye sordu. Erdoğan ise Gürsel Tekin'e şu sözlerle yanıt verdi: “Çünkü esnafın yükü çok ağır. Bu ortada bir gerçek. Faturalar çok yüksek, vergiler çok yüksek. Kaç tane vergi vardı, bir o kadar daha eklediler bizimkiler sağ olsunlar… Vergi yükünü azaltacaklarına esnafı daha da rahatlatacaklarına bizlerin vergilerini çoğalttılar. Esnafın üzerindeki vergi yükünün bir önce hafifletilmesi lazım. Üretim ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi lazım bu ülkede. Böyle olmaz” Artan fiyatlardan dert yanan bir başka üretici ise “Çok değil bundan 3 sene önce demiri aldığımız fiyat ortalama 3.25-4 TL civarında geziyordu. Bugün ise 14.5 TL'ye çıktı” dedi. Tekin, “Fiyatlar gerçekten uçmuş. Allah kolaylık versin. İnşallah bu düzen değişecek” sözleriyle karşılık verdi.