Kılıçdaroğlu: 11 ilde TOKİ’ye borçları biz ödeyeceğiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, afetlerde evi yıkılıp yeni evleri TOKİ tarafından borçlandırılarak yapan vatandaşlara yüzde yüz destek olacaklarını açıkladı: Biz CHP'li 11 büyükşehir belediyesi olarak bu borcun tamamını karşılayacağız. Hiçbir vatandaşımızı elini cebine atmayacak. Bunu hükümet yaparsa mutlu oluruz. Onlar yapmazsa biz yapacağız.

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Geçen ay sonu Akdeniz ve Ege bölgelerinde meydana gelen yangınlarda on binlerce dönüm hektar arazi, yüzlerce ev kül oldu. Yanan evlerin yerine TOKİ yeni evler yapacak TOKİ aracılığıyla ‘Afet Borçlandırma Senedi’ imzalatılmak istenen vatandaşların isyanı gündem olurken, bugün Muğla’ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çarpıcı bir açıklamada bulundu:

– Vatandaşların borçlandırılacağı yönünde bilgimiz var. Buradan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. İster TOKİ, ister AFAD vatandaşı herhangi bir şekilde borçlandırdığında, örneğin yanan ya da yıkılan binasını yeniden yapıp, 20 yıllık bir taksit süresi içinde paranın belirli bir miktarını geri isteğinde; biz CHP’li 11 büyükşehir belediyesi olarak bu borcun tamamını karşılayacağız. Hiçbir vatandaşımızı elini cebine atmayacak. Bunu hükümet yaparsa mutlu oluruz. Onlar yapmazsa biz yapacağız.

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