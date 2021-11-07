Kılıçdaroğlu: Bedeli ne olursa olsun…

Partisinin Gençlik Kolları 16. Olağan Kurultayı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'ye sert sözlerle yüklendi: Kendi toprağını terk edip, kendi bayrağını indiren ve Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıranları tarih affetmeyecektir, siz de affetmeyin. Halkın iktidarında ilk bir hafta içinde Süleyman Şah Türbesi ve bayrağımız oraya gidecek ve göndere çekilecek. Bedeli ne olursa olsun...

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara’daki Gençlik Kolları 16. Olağan Kurultayı’nda konuştu.

İktidarın 20 yıldır, öğrencilerin yurt sorununu çözemediğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu,”20 yıldır iktidardalar. Yurt sorununu çözemediler. 20 yıl falan değil. 1 yılda Türkiye’de yurt sorununu bitireceğiz. 19-20 yılda yapamadıklarını 1 yılda yapacağız.” dedi.

HER KURUŞUN HESABINI SİYASİ OTORİTENİN VERMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ

Salondaki gençlere seslenen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili gençler, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı tehlikededir. Faizciler ve dolarcılar, Türkiye’de 83 milyon kişinin gelirine ipotek koymuş durumda. Ödediğiniz her kuruş vergi ya Londra’daki tefecilere veya beşli çeteye gidiyor. Esnafa, çiftçiye, emekliye, işçiye, memura giden yok. Nereye gidiyor bu paralar? Şunu da söyleyeceksiniz; vergide de adaleti getireceğiz. Ödenen her kuruş verginin hesabını, siyasi otoritenin bize vermesini sağlayacağız. Demokrasinin çıkış kaynağı şudur; ‘Ey hükümet, ey yönetenler ben vergi veriyorum. Benim ödediğim vergiyi nedene ve kime harcadınız?’ Bunun yanıtının verildiği ülkelerde demokrasi vardır. Bunun yanıtının verilmediği yerde de demokrasi yoktur.”

YOLLARI, KÖPRÜLERİ HAVALİMANLARINI DEVLETLEŞTİRECEĞİZ

Yolları, köprüleri ve havalimanlarını özelleştireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Şunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz maliyetini bilmediğimiz geçtiğimiz yollardan, köprülerden dolar bazında, avro bazında ödediğimiz paralar, uçmadığımız havaalanlarına avro bazında ödenen paralar, bunların tamamını devlete ait kurumlar haline dönüştüreceğiz. Yani devletleştireceğiz. Avroyla, dolarla para ödemeye son vereceğiz.” dedi.

SANAYİ BÖLGELERİNİN ARADIĞI ELEMAN SIKINTISINI KARŞILAYACAĞIZ

Sanayi bölgelerindeki nitelikli eleman sıkıntısına da dikkat çeken Kılıçdaroğlu,

“Bütün organize sanayi bölgelerinde iş garantili teknoloji liseleri açacağız. Bu liselerden mezun olan, kendi izdüşümündeki fakülteye artı puanla girecek. Böylece bizim gözbebeğimiz olan ve büyük emek harcadığımız organize sanayi bölgelerinin aradığı eleman sıkıntısını büyük ölçüde karşılayacağız. Üretim gerçekten artacak, nitelikli eleman artacak. Kişi eğer üniversiteye gitmek istiyorsa çok daha uygun koşullarda üniversiteye de gitmiş olacak” şeklinde konuştu.

Atama bekleyen öğretmenlerin sorunlarını çözeceklerini de aktaran Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Taşımalı eğitim rezaletine son vereceğiz. Nerede bir öğrenci varsa, yanında da öğretmeni olacak. Dolayısıyla Ferhat ile Şirin’i buluşturur gibi öğretmenle öğrenciyi buluşturacağız. Atama bekleyen öğretmenlerin büyük ölçüde çözeceğiz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz, halkın iktidarında, Sayıştay’ın ‘eksiktir’ dediği 138 bin öğretmen atamasını bir hafta içerisinde gerçekleştireceğiz. 138 bin öğretmen, evlatlarıyla, öğrencileriyle buluşacak.”

“DAHA ÖNCE GELEN TESKERELERE ‘EVET’ DEMİŞTİK, NE OLDU? NE YAPTILAR?”

Kılıçdaroğlu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan tezkereye “hayır” demesi hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Suriye tezkeresine ‘hayır’ dedik. Elbette doğrusunu yaptık. Bakın söylüyorum, gittiğiniz her yerde de söyleyin. Eğer Kuvâ-yi Milliye geleneğinden geliyorsak, eğer bu ülkede toprağa basmış olan yabancı asker postallarını bu ülkeden atmışsak ve bizler kendi ülkemizde yabancı askerlerin gelmesini istemiyorsak, zaten teskereye ‘hayır’ demek zorundayız, biz Kuvâ-yi Milliyeciyiz. Daha önce gelen teskerelere ‘evet’ demiştik. Ne oldu? Ne yaptılar? Beklentilerimizi karşıladılar mı? 33 askerimiz şehit edildiğinde hesabını sormak yerine gittiler, başka bir ülkenin, egemen gücün liderinin kapısında dakikalarca beklediler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim ağırıma gidiyor. Bunu da anlatın her yerde. Türkiye böyle bir tabloyu hiç yaşamamıştı.”

“SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ VE BAYRAĞIMIZ ORAYA GİDECEK VE GÖNDERE ÇEKİLECEK”

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Biz milletçiyiz, biz devrimciyiz, biz halkçıyız. Bunları unutmayın 6 okumuzu. Kendi toprağımız için, kendi bayrağımız için yeri ve zamanı geldiğinde hayatımızı seve seve veririz, hiç kimsenin endişesi olmasın. Kendi toprağını terk edip, kendi bayrağını indiren ve Süleyman Şah Türbesi’ni kaçıranları tarih affetmeyecektir, siz de affetmeyin. Halkın iktidarında ilk bir hafta içinde Süleyman Şah Türbesi ve bayrağımız oraya gidecek ve göndere çekilecek. Bedeli ne olursa olsun…”