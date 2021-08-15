Kılıçdaroğlu: 2019 raporuna rağmen yapılaşmaya nasıl izin verildi?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sel felaketinden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. 2019 yılında bu bölge için taşkın sel raporu hazırlandığını belirten Kılıçdaroğlu, "Ciddi bir önlemin alınmaması gerçekten devletin iyi yönetilmediği anlamına gelir. Peki nasıl olur da bütün bu gerçekler bilindiği halde dere kenarlarına yapılaşmaya izin verilir?" dedi.

İSMAIL AKDUMAN

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla birlikte sel felaketinden en çok etkilenen Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine gelerek bölgede incelemelerde bulundu, afetzedelerin sorunlarını dinledi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

İHBAR OLARAK GELEN KAYIPLAR VAR

– Sel felaketinin en büyük tahribata yol açtığı Bozkurt’tayız. Sayın İçişleri Bakanıyla görüştük, kendisi bazı bilgiler verdi. Kayıplar konusunda da henüz ulaşamadıkları ama ihbar olarak gelen kayıplar var. Son rakam konusunda “Biz zamanı geldiğinde veriler elimize ulaştığında kamuoyunu bilgilendiriyoruz” diye… Belediye başkanımızla da görüştük. Bozkurt Belediye Başkanına elimizden gelen her türlü yardımı yaptığımızı, bir talepleri olduğu takdirde bu talebi süratle karşılayacağımızı, belediye başkanlarımızın burada olduğunu, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının son girdiğimiz sokağı tümüyle teslim aldığını ve orayı kullanılır hale getireceğini ifade etti.

BUNDAN DERS ÇIKARMALIYIZ

– Felaketten sonra önlem almak elbette hepimizin görevi. Önemli olan felaketin geleceğini bilerek önlem almaktır. 2019 yılında bu bölge için taşkın sel raporu hazırlanmış. 2019’da bu bölgede ciddi taşkın, sellerin geleceği bilindiği halde ciddi bir önlemin alınmaması gerçekten devletin iyi yönetilmediği anlamına gelir. Ben sayın belediye başkanımıza da ifade ettim, dere kenarlarında yapılaşmaya izin vermemek lazım. Dere kenarında yapılaşmaya izin verirseniz, az önce ifade ettiler, 8 katlı bina çökmüş, yanında bir yurt binası var o bina çökmüş, diğer binalarda hasarlar var. Ve bu selin geldiği belli, yağmurun yağdığı belli. Yüzyıllardır bu gerçeği aslında bütün Karadeniz yaşıyor. Peki nasıl olur da bütün bu gerçekler bilindiği halde dere kenarlarına yapılaşmaya izin verilir? Bu çok acı bir şey. Bundan ders çıkarmalıyız.

A PARTİSİ, B PARTİSİ DİYE BAKMIYORUZ

– Belediye başkanı arkadaşlarımızın ders çıkarması lazım. Ben özellikle sayın belediye başkanına da bu tür yapılaşmalara izin vermemesi gerektiği konusundaki düşüncelerimi de açıkladım. Bozkurtlulara geçmiş olsun, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralarımızı müşterek sarıyoruz. Belediye başkanına da söyledim bir felaketle karşı karşıyayız, doğru. Bu yaraları sarmak için a partisi, b partisi diye bakmıyoruz biz.

– Kim olursa olsun, bu ülkemizde yaşıyorsa, birlikte yaşıyorsak, dolayısıyla bir sorunla karşılaşmışsa o soruna kilitlenmek ve o sorunları çözmek hepimizin ortak görevi olmak zorundadır. Sayın belediye başkanı da bunu doğru kabul etti, böyle olması gerektiğini ifade etti. Ben tekrar geçmiş olsun dileklerimi ben ve arkadaşlarım adına iletiyoruz. İnşallah Türkiye gerekli önlemleri zamanında alır. Felaketle karşılaşmadan, felaketi bilerek önceden önlemleri alır ve can kayıpları yaşamayız. En büyük arzumuz ve en büyük dileğimiz bu. Türkiye’nin gerçek anlamda iyi yönetilmesi gerekir, bu konuda herkesi duyarlılığa davet ediyorum.