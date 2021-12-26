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Kılıçdaroğlu: 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete seslenerek "Acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın" dedi.

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Kılıçdaroğlu: 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın

Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete “Acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın” çağrısı yaptı.

“ASGARİ ÜCRETLİ İŞİNİ KAYBETME KORKUSU YAŞIYOR”

Kılıçdaroğlu paylaşımda,

“Günlerdir ev kadınları ile buluşuyorum. Ev kadınları, asgari ücretli eşlerinin işini kaybetmesinden korkuyorlar. Şimdi, asgari ücretlinin işini güvence altına almamızın zamanı.

Hükümet, derhal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının işini koruyacak önlemler alsın, sığınmacıların kaçak çalıştırılmasına göz yummasın. Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın.” ifadesini kullandı

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