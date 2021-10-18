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Kılıçdaroğlu: Acilen toplanmamız lazım

Art arda gelen akaryakıt zamlarının ardından açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Tüm enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize yarın davet mektubu göndereceğim. Bu millet için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere acilen toplanmamız lazım" dedi.

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Kılıçdaroğlu: Acilen toplanmamız lazım

CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Peş peşe gelen akaryakıt zamlarına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Akaryakıta yine zam geldi. Kara Kış Fonu hemen kurulmalı, hemen!

*Tüm enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize yarın davet mektubu göndereceğim.

*Bu millet için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere acilen toplanmamız lazım. Milletimiz kaderine terk edilmiştir!

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