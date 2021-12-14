Kılıçdaroğlu: Adalet Yürüyüşü daha bitmedi

İstanbul’da Kadıköy Belediyesi’nin toplu açılış töreninde konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Asla umutsuz olmadım, yine de olmayacağım. (Kendisini kürsüye çağıran kişinin sözlerine atıfta bulunarak) Genç arkadaşım dedi ki, ‘450 kilometreyi hak, hukuk, adalet için yürüdü.’ Daha o (Adalet Yürüyüşü) bitmedi. Onu sürdüreceğiz. Hakkı, hukuku ve adaleti gerçekten de 7’den 70’e kadar içimize sindirdiğimiz zaman, kendi içinde barışık olan bir Türkiye’yi ayağa kaldıracağız” dedi.

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İstanbul'da bir dizi ziyaretler gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

“PARTİMİZİN İKTİDARINDA…”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın sunumunun ardından konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

* (Yapılan engellemelere değinerek) Bu bize nasıl bir sorumluluk veriyor diye düşündüğümde, açıkçası inşallah Türkiye'ye partimizin iktidarını yaşattığımızda her bir fert, hepimiz, insan ayırt etmeksizin herkese eşitlikçi bakan ve hiç kimseye engel oluşturmayan, herkesin hizmetinin önünü açan bir görev yapma anlayışıyla görevlerini yapacağına inanıyorum.

“BU BİR AKIL TUTULMASI”

* Açıkçası şu anda İstanbul'da 25 bize muhalif olan siyasi partilere mensup belediye başkanları var, hiçbirisi iddia edemez ki, 2.5 seneyi aşkın süredir ‘şöyle bir işimiz büyükşehir belediyesinden takıldı, bize engelleme yapıldı' veya ‘şu işimize köstek olundu…'

* Hatta bizim işimizi engellemeye çalışan devletimizin birtakım kurumlarıyla işbirliği yapan ilçe belediye başkanlarımız dahi oldu. Bu bir akıl tutulması. Ben insan olarak düşünüyorum, (engelleme) bu nasıl yapılır? İnanın düşünemiyorum bile. Düşünüyorum demek bile insana zul geliyor, haksızlık geliyor.

“ENGELLERİ AŞIP HALKLA KUCAKLAŞIYORLAR”

İmamoğlu'nun ardından kürsüye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise şu ifadeleri kullandı:

* (İmamoğlu) Sayın Başkan engellerden söz etti. Tabi gönül şunu ister: Siyasal iktidarın, belediye başkanları arasında ayrım yapmadan, kente hizmet eden belediye başkanlarının önündeki engelleri kaldırmak ister. Bu anlayışla yola çıkabilirsek emin olun çok şey değişir.

* Engeller konuyor ama ben gururla şunu da görüyorum: Belediye başkanlarımızın önüne konan engelleri, belediye başkanlarımız şikayet konusu yapmadan aşabiliyorlar ve halka kucaklaşıyorlar. Bu son derece değerli bir olay.

“KENDİ İÇİNDE BARIŞIK OLAN BİR TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

* Asla umutsuz olmadım, yine de olmayacağım. (Kendisini kürsüye çağıran kişinin sözlerine atıfta bulunarak) Genç arkadaşım dedi ki, ‘450 kilometreyi hak, hukuk, adalet için yürüdü.' Daha o (Adalet Yürüyüşü) bitmedi. Onu sürdüreceğiz.

* Hakkı, hukuku ve adaleti gerçekten de 7'den 70'e kadar içimize sindirdiğimiz zaman, kendi içinde barışık olan bir Türkiye'yi ayağa kaldıracağız.

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