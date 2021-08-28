Kılıçdaroğlu: Afganistan’da yaşananlar sadece bizi değil, tüm dünyayı endişelendiriyor

İBB'nin düzenlediği Hacı Bektaş-ı Veli Anma Etkinliği’nde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bugün dünyada savaş alanlarının, açlık ve kıtlık yaşayan bölgelerin büyük bir bölümü İslam ülkeleri. İslam ülkelerinde acı var, kan var, gözyaşı var. Yerinden yurdundan edilen, ülkelerinden göç etmek zorunda olan Müslümanlar var. Afganistan’da yaşananlar sadece bizi değil, tüm dünyayı endişelendiriyor" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu ve kızı Aslı Nadir ile birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Hacı Bektaş-ı Veli Anma Etkinliği'nde katıldı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli hakkında şunları söyledi:

*Çağlar ötesinden onun söyledikleri, bugün kâinatın evrensel kurallarına dönüşmüş durumda. O elinde kılıç değil, aydınlanmanın meşalesini taşımıştır. Yaşamı boyunca hep hakkı ve adaleti savunmuştur.

*Toplum, onun güvercin yoluyla Anadolu'ya geldiğini kabullenmiştir. Çünkü o barışın, huzurun, birlikte yaşamanın öncüsü olmuştur. Kimseyi ötekileştirmemiş, o kendi deyimiyle 72 milleti bir görmüştür.

*O ünlü düşünür mutasavvıf Ahmet Yesevi ocağında yetişmiş, feyz almıştır. Dergahındaki hocası Lokman Perende'dir. O, bu topraklarda insan-i kâmil olarak ünlendi. Aklı kullanmayı ve bilimi öğütledi.

*’Eğer bir yeri karanlık olarak görüyorsan, bil ki perde senin gözündedir' diyordu. Dergahında düşüncelerini, öğrencilerine aktararak yaygınlaşmasını sağladı. Onun dergahındaki eğitim görenler, eğitimlerini tamamladıktan sonra Anadolu ve Rumeli coğrafyasına dağıldı. Bugün Avrupa'nın pek çok ülkesinde, onun düşünceleri toplumu aydınlatıyor.

*O, hep adaleti savunmuştur. Devletin adaletle, liyakatle yönetilmesi gerektiğini söylemiş ve bunu dillendirmiştir. Hacı Bektaş Veli'ye göre insan, iyilikte yarışmalı, haksızlığa karşı direnmeli, adaletten sapmamalı ve hiçbir zaman umutsuzluğa düşmemelidir.

“MÜSLÜMAN ÜLKELER GERÇEKTEN DE PERİŞANLIĞI YAŞIYOR”

Konuşmasında güncel konulara da değinen Kılıçdaroğlu, “Hünkar böyle söylüyor ama bugün dünyada yaşadığımız acı gerçekler var. Bugün dünyada savaş alanlarının, açlık ve kıtlık yaşayan bölgelerin büyük bir bölümü İslam ülkeleri. İslam ülkelerinde acı var, kan var, gözyaşı var. Yerinden yurdundan edilen, ülkelerinden göç etmek zorunda olan Müslümanlar var. Afganistan'da yaşananlar sadece bizi değil, tüm dünyayı endişelendiriyor. Demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, toplumsal eşitlik, adalet gibi temel alanlarda Müslüman ülkeler gerçekten de perişanlığı yaşıyor. Dileriz, yaşanan acı, dökülen kanlar son bulur, İslam dünyasında huzur ve adalet gelir” ifadelerini kullandı.

“İBB’NİN ÇALIŞKAN BAŞKANI İMAMOĞLU’NA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

*Anadolu'yu bize yurt yapan, bu toprakları ilim irfan bahçesi haline getiren bütün erenlerimizi, velilerimizi, mürşitlerimizi, pirlerimizi, dervişlerimizi, dedelerimizi, huzurlarınızda bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.

*Bize bu güzel ülkede özgür bir şekilde onurumuz ve şerefimizle yaşama hakkı, imkanı veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımıza, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

*Bizi buluşturan, bir araya geitren, bu çalışmayı sergileyen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışkan başkanı Ekrem İmamoğlu'na da hepinizin huzurunda, ona ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum.

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