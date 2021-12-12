Kılıçdaroğlu, Ahmet Necdet Sezer ile birlikte konsere katıldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile birlikte Yunus Emre Yılı Özel Konseri'ne katıldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ana Salonu’nda Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Eskişehir Senfoni Orkestrası ve Şehir Tiyatroları’nın ortaklaşa hazırladıkları Yunus Emre Yılı Özel Konseri’ne katıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu konseri, Türkiye Cumhuriyeti 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile birlikte dinledi.

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Konser sonrasında sahneye çıkarak açıklamalarda bulunan Yavaş, “Başkent olup da sanatta öne geçmeyen hiçbir gelişmiş ülkenin başkenti yok. Onlarla yarışabilmemiz için sanatın da başkenti Ankara olması lazım. Bu konuda sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Yunus'un izinden giderek, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giderek inşallah Ankara'mızı çok daha ileri seviyeye götürmek istiyoruz. Eğer dil, kin ve nefret dili olsaydı 700 yıl yaşamazdık. Bizler de bu makamlarda geçici olduğumuzu bilerek çalışıyoruz” diye konuştu.