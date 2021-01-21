Kılıçdaroğlu: Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar iki açıdan çok önemli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir Belediyesi’ni ziyaretinin ardından Ahi Evran Türbesi’ne geçti. Burada dua eden Kılıçdaroğlu daha sonra da esnaf ziyareti yaptı.

Esnafın sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarını meclis kürsüsünden dillendirmeye devam edeceklerini söyledi. Ardından uzun çarşıdaki müzisyenlerle görüşen Kılıçdaroğlu, abdalların verdiği davullu zurnalı mini konseri dinledi.

“AYM’NİN KARARI İKİ AÇIDAN ÇOK ÖNEMLİ”

Ahi Külliyesi bahçesinde çiftçi, öğrenci ve ev hanımları ile görüşen Kılıçdaroğlu daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu kararıyla ilgili şunları söyledi:

* Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar iki açıdan çok önemli. Birincisi haksızlığı gidermesi açısından, ikincisi adalet düzeninin tekrar inşası için.

* Umarım kararı uygulamayan hakimlerin kulağına küpe olur. Devletin yargı üzerine inşa edildiğini biliyoruz.

* Eğer adalet bozulursa vatandaş hakkını arayamaz konuma gelirse bu temelde büyük bir devlet krizine yol açar. Şimdilik o kriz önlenmiş oluyor.

“HERKES SANDIĞI BEKLİYOR”

Esnaf ziyaretiyle ilgili de değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Az önce sorun yaşayan esnafla, servisçiyle, öğrencilerle, üniversiteden mezun olup işsiz olan 3 kardeşle görüştüm. Bütün bunların hepsi toplumun önünde ciddi bir sorun olarak bekliyor.

* Devleti yönetenler bu sorunlarla uğraşıyorlar mı? Benimle uğraşıyorlar. Arkadaş benimle ne uğraşıyorsun sen işsizlikle uğraş, yoksullukla uğraş.

* Esnafın derdi var onu çöz, evlere temizliğe giden üniversite öğrencileri var o sorunu çöz. Türkiye hangi hâle geldi.

* Bütün bu gerçekler ortadayken onların gündemleri çok farklı. Herkes sandığı bekliyor. Vatandaş önümüze ‘sandığı koyun’ diyor, ‘yeter’ diyor. Şu an için herhangi bir erken seçim tahminim yok.

“ÖNCE BİR TABLOYU GÖRMEMİZ LAZIM”

Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve başlamasıyla ilgili de “Önce bir tabloyu görmemiz, açıklamaları görmemiz lazım. Ondan sonra açıklama ve yorum yapılabilir. Türkiyenin bütün ülkelerle barış içerisinde yaşamasını isterim. Türkiye’nin kendi demokrasisini geliştirmesini isterim. Otoriter rejimden Türkiye’nin kurtulması lazım” değerlendirmesinde bulundu. DHA

İlginizi Çekebilir Enis Berberoğlu için bir kez daha hak ihlali kararı verildi