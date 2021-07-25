Kılıçdaroğlu ‘Bir daha asla’ diyerek uyardı: Avrupa ‘İkinci Rüşvet Paketi’ hazırlığında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde yaşanan göçmen hareketliliğine dair sosyal medya hesabından videolu açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, hem seçmenlere hem de iktidara bu konuda önemli çağrılar yaptı.

“ÜLKEMİZİN GERÇEK BEKA SORUNU SIĞINMACI SELİDİR”

“Ülkemizin gerçek beka sorunu sığınmacı selidir. Şimdi de Afgan seline tutulduk” diyen Kılıçdaroğlu, “Ankara-İstanbul seçimlerinde 2 oy için ağzına ülke bekasını sakız edenler, gerçek beka sorunu karşısında tek kelime dahi etmiyorlar. Hatta bir AKP Genel Başkan Yardımcısı, “Türkler Orta Asya'ya dönerse, Suriyeliler de gider” deme cesaretini dahi göstermiştir. Bu meselenin 2 kurbanı var. Biri sizlersiniz sevgilimi halkım, ikincisi de mülteci kardeşlerimiz. Onun için bu meseleyi ırkçılığa indirgemek asla kabul edilemez. Meselenin diğer kurbanı olan misafirlerimizi kötüleyerek de çözeceğimiz bir konu değildir bu konu” diye konuştu.

“Bu konuyu kuklacı ve kuklalarıyla çözeceğiz” diye devam eden Kılıçdaroğlu, “Kimdir kuklacı? Ülkemizi parasıyla, açık mülteci hapishanesine döndürebileceğini görmüş olan batıdır. Kuklaları ise bu paralarla, sizin mahallelerinizi ve huzurunuzu satmış olan iktidar partisidir. Bunlarla mücadele edeceğiz, hep birlikte. Sizin hesabınızı ben bu 2 muhatap ile göreceğim, garibanlarla değil” ifadelerini kullandı.

“MESELE ÇOK KISA ZAMANDA, BAŞKA BİR KIRILMA NOKTASINA GELECEK”

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle devam etti:

“Neden bugün karşınıza yeni bir videoyla çıkma ihtiyacı duydum? Mesele çok kısa bir zamanda, başka bir kırılma noktasına gelecek gibi görünüyor. Bakınız Merkel, “Avrupa Birliği'ne gelemezsiniz ama AB'ye gelmeye çalışan mültecilerimizi ağırlamaya devam edebilirsiniz” diyor. Bu konuda da “Hayli başarılısınız” demeyi ihmal etmiyor. Açıkçası Merkel, Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinden, Avrupa Birliği'nin mülteci bekçiliğine gelme başarımızı kutlamış. Bakın bu mülteciler, onlarındır sevgili halkım. İktidarı parayla satın almasalardı, bu mülteciler bugün Avrupa kentlerindeydi. Ama satın aldılar maalesef.

Ayrıca Merkel, “3 milyar avro daha fon aktaralım, 5 yıllık da bir mülteci anlaşması yapalım” diyor. Erdoğan'ın sesi çıktı mı? Çıkmadı. Çıkamaz da. Çünkü tüm bu şaibeli anlaşmaların tüccarı, Erdoğan'ın bizzat kendisidir.

“YENİ BİR RÜŞVET PAKETİ ÖNERME HAZIRLIĞINDALAR”

“Ama asıl ikinci iddia şudur ki, Brüksel'in Afganistan'dan kaçan sığınmacıları Avrupa'dan uzak tutmak için, Türkiye'ye yeni bir rüşvet paketi önerme hazırlığıdır. Bu sefer rakamlar, 500 bin ile 1 milyon arasında Afgan mülteci riskini gösteriyor. Yani açıkça söylemek gerekirse tartının bir kefesine yeniden sizin mahallenizi, sizin hayatınızı, sizin huzurunuzu koyacaklar, diğer kefesine de euroları.

“ERDOĞAN’I BU KİRLİ PAZARLIĞA SEÇİMLERE KADAR OTURTMAMALIYIZ”

Sevgili halkım, bu süreçte batının karşısına yine bu şaibeli tüccarları oturtursanız, bu problem artık sonsuza kadar çözülmez. Karşılarına Kuvâ-yi Milliye'cileri, anti emperyalistleri oturtmanız lazım. Onun için de bu iktidarı göndermeniz lazım. Bu iktidarı hep beraber göndereceğiz, biliyorum. Gelin görün ki seçimden köşe bucak kaçan bir Erdoğan var. O zaman Erdoğan'ın seçime kadar böyle bir karar almasını engellememiz lazım. Erdoğan'ı bu kirli pazarlığa seçimlere kadar oturtmamalıyız. Öncelikle her yerde sesiniz gür çıkacak.

AK Partili kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Milletvekillerinizden başlayın. Ben, ‘Suriyelileri davul zurna ile memleketlerine göndereceğim” dedim diye AK Parti milletvekilleri Twitter hesabından etmedikleri hakareti bırakmadılar. İsim isim not edin kendilerini. İsterseniz ben isim isim paylaşayım. Bunlar sizin mi yoksa Erdoğan'ın mı milletvekilleri? Bunlardan başlayacaksınız mücadeleninize. Hepsini net uyaracaksınız. Sonra seçimde de öyle bir tokat atacaksınız ki siyasi hayatlarını bitireceksiniz!

ERDOĞAN’A SESLENDİ: TENEZZÜL BİLE ETME O PARAYA

Erdoğan, sana da sesleniyorum buradan. Sakın tenezzül bile etme o paraya! Sana halkımızın vereceği tek izin, sarayının 1050 odasını dolduracak kadar Afgan mülteci almandır. Şimdi ben bunları söyledim ya, tüm batı medyası bir ağızdan göçmen güzellemesine başlayacaklar. Bana da hakaretlere…Sevgili halkım bu son şansınızdır. Ya bizleri oturtacaksınız o masaya, biz de bu meseleyi en geç 2 yıl içinde çözeceğiz. Ya da çocuklarınız, ileride bir gün dahi huzur yüzü görmeyecek bu ülkede.”

“BİR DAHA ASLA”

Sosyal medya paylaşımında Kılıçdaroğlu, “Yeni göçmen dalgalarını misafir etmemiz için Avrupa'nın “İkinci Rüşvet Paketi” hazırlığı içinde olduğunu duyuyoruz. Bir daha asla!” ifadelerini kullandı.

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