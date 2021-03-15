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Kılıçdaroğlu corona aşısının ikinci dozunu yaptırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında sıra polemiğine neden olan corona aşısının ikinci dozunu oldu. Eşiyle birlikte aşı olduğunu duyuran Kılıçdaroğlu o anı sosyal medya hesabından "Sıramız geldi, Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık" notuyla paylaştı.

Güncellenme: 13:12, 15/03/2021
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Kılıçdaroğlu corona aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Türkiye'ye corona virüsü aşısının ilk geldiği günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca genel başkanları “topluma örnek olmak için” aşı olmaya davet etmişti.  Bu çağrıya olumsuz yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ‘aşı için sırasını bekleyeceğini' açıklamıştı.

72 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu, 70 yaş üstüne yapılmaya başlanmasının ardından 12 Şubat günü eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte aşının ilk dozunu olmuştu. Kılıçdaroğlu ailesi bugün de aşının ikinci dozunu yaptırdı.

Aşı olurken çekilen fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan CHP lideri, “Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz” notunu düştü.

‘SIRAM GELDİ’ YANITI

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ben vatandaş Kemal’im sıram gelince aşı olacağım demiştin, neden gittin aşı oldun?” şeklindeki sorusuna “E sıram geldi gittim oldum” yanıtını vermişti. Kılıçdaroğlu’nun mesajındaki ‘sıra’ vurgusu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaşanan polemiğe gönderme olarak algılandı.

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Yayınlanma Tarihi:13:02,