Kılıçdaroğlu: Dolar ve Euro ile geçilen yolları TL’ye çevireceğim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu sabah Adana'da kamyoncularla bir araya geldi. Nakliyat sektöründeki sıkıntılara değinen CHP lideri, "Biz geldiğimiz zaman , dolarla euro ile geçilen tüm yolları TL’ye çevireceğim” dedi.

Mehmet SERBES

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam geldiği Adana'da bu sabah nakliyat sektörünün temsilci ve emekçilerinin de katıldığı sabah kahvaltısında kamyoncularla bir araya geldi.

“AZ KALDI, BÜTÜN SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ”

CHP'li lideri kamyoncularla yaptığı kahvaltıda şunları söyledi:

“Yaptığınız işin mübarek bir iş olduğunu unutmayın. Eğer siz direksiyon sallamazsanız, siz çalışmazsanız, düşünün şöyle; İstanbul'a Ankara'ya kamyon girmiyor, yük gelmiyor, yiyecek gelmiyor, hayat durur. Çocuk bezinden tutun undan şekere kadar taşıyan sizsiniz. Yaptığınız hizmet çok değerli ama bunun karşılığını almanız lazım.

Siz kimseden lütuf beklemiyorsunuz hakkınızı istiyorsunuz, çok zor koşullarda çalıştığını biliyorum. Daha önce de kamyoncularla, kooperatiflerle toplantı yaptık sorunlarını biliyoruz. Tır şoförleri, kamyon şoförleri nakliye sektörünün bütün bileşenleri, kooperatifleriyle birlikte soruları masaya yatırdık. K1 belgesinden tutun, mazotun fiyatına kadar sorunları biliyorum.

8 saat direksiyon başında olacaksın sora dinleneceksin, size ‘Şu saatten sonra bekleyeceksin' diyorlar ama dağın başında nasıl bekleyeceksin? Yatacak yerin var mı dinlenme yerin var mı? Bir karar alırsın ona göre istasyonlar kurarsın, dinlenme olanakları sağlarsın. Sizin zorla paralı yollardan geçirildiğinizi, mazot fiyatının nereye geldiğini, yedek parçanın fiyatını da biliyorum. Ancak sizden bir şey istiyorum; umutsuzluğa kapılmayın az kaldı bütün sorunları çözeceğiz. “

“ÜÇ GÜNDE NE VURGUNLAR OLDU?”

Son günlerde dövizdeki değişim ve iktidarın dövize endeksli mevduatla ilgili kararlarına değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Üç günde ne vurgunlar oldu, kim düşük fiyatla aldığı dolarları bozdurdu. Bizi kimler soydu? Dolar baronlarının, beşli çetenin dışında zengin olan var mı? Vergilerimiz nereye harcanıyor?

Yollar neden dolar ve euro garantisiyle yapıldı? Bunları sorgulamamız lazım. Bu vatan hepimizin. Biz geldiğimiz zaman , dolarla avroyla geçilen tüm yolları TL'ye çevireceğim. çinde bulunduğunuz sıkıntıları biliyorum. Fakat umutsuzluğa kapılmayın. Az kaldı. Geliyor gelmekte olan.”

ODA BAŞKANLARIYLA BASINA KAPALI TOPLANTI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Sanayi ve Ticaret Odaları, Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgesi ve çeşitli iş adamları derneklerinin temsilcilerinin katıldığı bir toplantıya katılarak sanayice ve iş adamlarının sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu'nun iş adamlarıyla yaptığı görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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