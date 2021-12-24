Kılıçdaroğlu: Erdoğan sadece seyrediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tahterevallinin bir tarafında dövizciler diğer tarafında faizciler var. Büyük paralar kazanıyorlar. Sayın Erdoğan bunları sadece seyrediyor" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. NTV’nin aktardığını göre Kılıçdaroğlu’nun gündeme ilişkin açıklamalarından satır başları şöyle:

BİR TARAFTA DÖVİZCİLER BİR TARAFTA FAİZCİLER

(Döviz kurlarındaki dalgalanma) Doların yükselmesi ve düşmesi sürecinde kimler yararlandı, kimler aldı, kimler sattı bunun belirlenmesi için meclis araştırma önergesi hazırladık. Siyasi iktidar “Yaptığımız her şey şeffaf, kimse rant sağlamamıştır” diyorsa, bu önergenin kabul edilmesi lazım. İktidarın “Kimseye avantaj sağlamadık” demesini bekliyoruz. Döviz ve faiz ekseninde yürüyen bir ekonomi var. Tahterevallinin bir tarafında dövizciler diğer tarafında faizciler var. Büyük paralar kazanıyorlar. Sayın Erdoğan bunları sadece seyrediyor.

BU İKTİDAR BU YÜKÜN ALTINDAN KALKAMAZ

(Kur korumalı mevduat sistemi) Bu ekonomik model sürdürülemez. Para politikaları kısa sürelidir, esas olan maliye politikalarıdır. Enflasyon ve buna bağlı zamlar arka arkaya gelecek. Böyle bir anlayışla ekonomiyi uzun süre ayakta tutmak mümkün değil. Faizi dolara endeksleyen dünyada hangi ülke var? Köprüler otoyolları havaalanları dövize endeksli faizin de dövize endeksleneceği kimin aklına gelir. Bu iktidar bu yükün altından kalkamaz.

TÜRKİYE FRENİ PATLAMIŞ KAMYON GİBİ

(Erken seçim) Çok iyi niyetle söylüyorum ki Türkiye'nin bu tablodan çıkması lazım. Bir an önce sandığın gelmesi lazım. Türkiye freni patlamış kamyon gibi, 84 milyon perişan halde. Umutsuz değiliz en güç altı ayda çarkları yeniden döndürürüz. Bu iktidar ne yaparsa yapsın güven sorunu var. Siyasi iktidar halka güven verirse çarklar yeniden döner. Asgari ücret zammının ardından memur ve emekliye de en az yüzde 50 zam yapılması lazım.

HDP RANDEVU İSTEDİ, GÖRÜŞECEĞİZ

(Cumhurbaşkanlığı adaylığı) İttifak görüş birliği içinde olursa tabii ki onurlu bir görev. Erken seçim kararı alınırsa ittifak süratli bir şekilde aday belirler. Tahmin ediyorum her liderin kafasında bir isim vardır. Millet İttifakı’nda ekonomi, demokrasi ve parlamenter sisteme dönüş konusunda büyük bir mutabakat var. Şimdiden iktidara geldiğimizde hangi kararları, hangi sürede alacağımızla ilgili çalışmaları yapıyoruz.

Kamu yönetimine süratle liyakatli kişileri atamamız gerekiyor. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme ne sürede geçeceğimizi belirlememiz lazım. Bu çalışmaların hepsini yapıyoruz. Millet İttifakı’na başka partilerin dahil olması ittifak ortaklarının alacağı bir karar. HDP gelecek hafta bizden randevu istedi. Görüşeceğiz. Parlamentoda bütün siyasi partileri dinleyen tek partiyiz. Bunun demokratik kültür açısından son derece önemli olduğuna inanıyorum.

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