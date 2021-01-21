Kılıçdaroğlu: ‘En büyük sorunu esnaf yaşıyor’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir Belediyesini ziyaret ederek, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu göreve geldikten sonra Kırşehirli vatandaşların yüzünün güldüğünü söyleyerek, “Kırşehir’den güzel haberler alıyoruz. Karşılıklı güvenin sağlanması kadar değerli bir şey yoktur. Belediye başkanımız halka güvenecek, vatandaşımız da belediye başkanımıza güvenecek” dedi.

Kırşehir’in siyaset ve esnaf kültüründe önemli bir yeri olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Esnafımızın piri Ahi Evran burada. Birazdan türbesini de ziyaret edeceğiz. Bugün Türkiye’de en büyük sorunu yaşayanlar esnafımızdır. Uzun zamandır dükkanları kapalı, geçinemiyorlar ve sorunları var. Arzu ettikleri destek hiç sağlanmadı. Ortada bir yangın var. Duymayan kulaklara duyurmak, görmeyen gözlere göstermek gerekir. Bizim esnafımızın sorunlarına tercüman olmamız lazım. Ahi Evran’ın mekanında esnafın sıkıntısını dillendirmek boynumuzun borcudur. Esnafımızın yanında olmalıyız. Biz çünkü toplumun en küçük halkasının tercümanı olmak zorundayız. Bu ülkede hiç kimse kendini sahipsiz hissetmemeli” ifadelerini kullandı. (DHA)