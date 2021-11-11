Kılıçdaroğlu: EYT sorununu çözeceğiz, 3600 ek gösterge gelecek

İktidara geldiklerinde atacakları adımları sırlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “EYT’lilerin sorununu çözeceğiz. 3600 ek göstergeyi getireceğiz. Çiftçinin tarım kredi kooperatiflerinden veya bankalardan çektikleri kredilerin faizlerini bir haftada tamamen sileceğiz. Esnafın bankalardan aldığı kredilerin, esnaf kefalet kooperatifinden aldıkları kredilerin faizlerini bir hafta içinde tamamını sileceğiz. İnanın bu ülkeye baharı ya getireceğiz, ya getireceğiz. Bu memlekete huzuru getireceğiz. Barışı getireceğiz. Kavgadan bıktık artık.” dedi.

İsmail AKIN

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Bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Antalya'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak Döşemealtı Belediyesi'nin toplu açılış törenine katıldı.

“CUMHURİYET'LE, ATATÜRK'LE KALIN”

Yapılan yatırımları ve çalışmaları anlatan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Antalya'mıza hizmet etmeye dem edeceğiz. Bizi seven, seçen insanlarımızı, genel başkanımızı mahcup etmeden, çalmadan, çaldırmadan yolumuza devam edeceğiz. Güze güneşli günler gelecek inşallah. Güzel günleri göreceğiz. Ben böylesi 100 tane projemizin açılışında aranızda olmaktan büyük mutluluk duydum. Sevgiyle kalın, Cumhuriyet'le kalın, Atatürk'le kalın.” şeklinde konuştu.

“BÜTÜN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZA ŞÜKRAN BORÇLUYUM”

Ardından kürsüye çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “(CHP'li belediyeleri kast ederek) İhtiyaç duyduğumuz, özlemle beklediğimiz yönetim tarzı budur. Sizden toplanan vergilerin sizden toplanan kaynakların sizin için harcanırken maliyetinin ne olduğunu sizlerin bilme hakkı var. Bu, demokrasimiz için son derece değerlidir ve bunun böyle olması lazım. Türkiye'deki bütün belediye başkanlarımız aynı inanç ve aynı kararlılıkla görev yapıyorlar. Bütün belediye başkanlarıma şükran borçluyum. Hepinizin huzurunda belediye başkanlarımızı kutluyorum. Halkın talebini birileri yerine getiremiyorsa hiç meraklanmayın, Cumhuriyet Halk Partisi ve onların belediye başkanları var. Onlar yapacaklardır.” açıklamasında bulundu.

“BU MEMLEKETE HUZURU GETİRECEĞİZ”

EYT'li vatandaşların kendisine seslenmesi üzerine Kılıçdaroğlu şöyle dedi:

* Hiç meraklanmayın. EYT'lilerin sorununu çözeceğiz. 3600 ek göstergeyi getireceğiz. Polislerin, sağlık çalışanlarının, din insanların tamamının sorunlarını çözeceğiz. Çiftçinin tarım kredi kooperatiflerinden veya bankalardan çektikleri kredilerin faizlerini bir haftada tamamen sileceğiz. Esnafın bankalardan aldığı kredilerin, esnaf kefalet kooperatifinden aldıkları kredilerin faizlerini bir hafta içinde tamamını sileceğiz. İnanın bu ülkeye baharı ya getireceğiz, ya getireceğiz. Bu memlekete huzuru getireceğiz. Barışı getireceğiz. Kavgadan bıktık artık.

“KOMŞUMUZUN KİMLİĞİNİ, İNANCINI, YAŞAM TARZINI SORGULAMAYA BAŞLADIK”

* Şimdi öyle bir noktaya getirdiler ki Türkiye'yi, komşumuzun kimliğini sorgulamaya başladık, inancını sorgulamaya başladık, yaşam tarzını sorgulamaya başladık. Buna izin vermeyeceğiz. Herkesin kimliği benim başımın üstüne. Herkesin inancı benim başımın üstüne. Herkesin yaşam tarzı benim başımın üstüne. Sadece; o ailenin çocuğu işsiz midir değil midir, hayat standardı yüksek mi değil mi, hastanesi, okulu, kreşi var mı, kent güzel mi, yeşillik var mı, kişi başına gelir yükseliyor mu, her evde huzur ve bereket var mı bununla ilgileneceğiz.

“GELİYOR GELMEKTE OLAN”

* Bunu dostlarımızla beraber yapacağız, ittifakla beraber yapacağız. Cumhuriyet'ten yana olan, demokrasiden yana olan, insan haklarından yana olan, özgürlükten yana olan, alın terinden yana olan, emekten yana olan, hakça kazanandan yana olan, üreten, çalışan, evine helal ekmek götürenden yana olan bütün dostlarımızla birlikte yapacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Hiç meraklanmayın, az kaldı. Unutmayın; geliyor gelmekte olan.

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