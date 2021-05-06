Kılıçdaroğlu, iktidarın 128 milyar dolar açıklamalarını tek tek sıraladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 128 milyar dolar tartışmalarının gündeme gelmesiyle AKP’nin “Yalan üretim merkezi” adıyla yayımladığı çizgi filmine videolu yanıt verdi. CHP lideri, iktidarın 128 milyar doların akıbetiyle ilgili yaptığı birbirinden farklı açıklamaları tek videoda sıraladı.

“HER GÜN AYRI BİR CEVAP ALIYORUZ”

Kılıçdaroğlu, videonun sonunda ise şöyle seslendi:

“Sevgili halkım, soru soruyoruz, her gün ayrı bir cevap alıyoruz. Şimdi de Z kuşağı çizgi film seviyor diye benim çizgi filmimi yapmışlar. Bekleyin, bekleyin…O Z kuşağı önümüzdeki seçimlerde sizi çizgi film yapacak.”

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