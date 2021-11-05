Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Yerlikaya’yı tebrik etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, kağıt atık toplayıcılarıyla makamında görüşerek sorunlarını dinlemesini tebrik etti.

Ümit TÜRK

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İstanbul’da geçen ay depoları basılan, çekçek arabalarına el konulan geri dönüşüm işçileri İstanbul valisi Ali Yerlikaya ile makamında bir araya geldi.

Sosyal meyda hesabından işçilerle fotoğraf paylaşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “İstanbul’umuzda atık toplama ve ayırma faaliyetlerine yönelik depo sahipleri ve atık toplayıcıları ile bir araya geldik” dedi.

“FAKİR FUKARANIN YANINDA OLAN BÜROKRATLARIN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR”

İstanbul Valisi’nin geri dönüşüm işçileriyle bir araya gelmesi Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takdirle karşılandı.

Vali Yerlikaya’nın paylaşımını alıntılayan CHP lideri, “İstanbul Valisi Sn. Ali Yerlikaya'yı tebrik ederim. Fakir fukaranın yanında olan bürokratlarımızın başımızın üstünde yeri var ve hep olacak!” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ekim ayının başlarında polis ve ilçe belediyelerinin zabıta ekipleri Sancaktepe, Ümraniye ve Ataşehir’de atık toplayıcılarının depolarına bir dizi baskınlar düzenlemişti.

Baskınlarda geri dönüşüm işçilerinin depoları iş makineleri ile yıkılırken, çekçek arabaları ve diğer malzemelerine ise el konulmuştu.

Bu duruma tepki gösteren geri dönüşüm işçileri, polisin biber gazlı müdahalesiyle karşılaşmış ve 200'den fazla kişi gözaltına alınmıştı. İşçilerden 3’ü, 5 Ekim’de çıkarıldıkları mahkemenin kararıyla tutuklanmış daha sonra da serbest bırakılmışlardı.

“HIRSIZ ARIYORSANIZ YANLIŞ YERE BAKIYORSUNU”

O süreçte Kılıçdaroğlu, kağıt toplama işçilerine yönelik gözaltılar üzerinden iktidara sert tepki göstererek şöyle demişti:

* Ey Saray İktidarı! Hırsız arsız arıyorsanız yanlış yere bakıyorsunuz. Kağıt toplayıcılarını rahat bırakın. Emeğe biraz saygınız olsun. Hiç vicdanınız yok mu sizin demeyeceğim; çünkü yok!

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