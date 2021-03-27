Kılıçdaroğlu: İstanbullunun evine ucuz ekmek girmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Halk Ekmek' in Hadımköy'deki fabrikasının inşaatında incelemelerde bulundu. Şantiyeyi gezen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin “Neden bu fabrikaya ihtiyaç var?” sorusuna İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Tabi, bu fabrika daha önceden planlanmış bir fabrika. Malumunuz bizim üç noktada faaliyetimiz var. Ama özellikle artan ihtiyaçlarla İstanbul, özellikle şu son dönemde yaşadığı yoksullukla beraber ekmek üretimine ihtiyaç duyuyor. Bunu artırmak için imalata hız verdik. İnşallah sene sonu bitirip, 2022'nin yıl başından itibaren, Ocak – Şubat'tan itibaren İstanbullulara da buradan ekmek üretimine başlamış olacağız” şeklinde yanıt verdi.

“FIRINCININ EKMEĞİYLE İŞİMİZ YOK”

Ekmek üretimine ilişkin açıklamalarını sürdüren İmamoğlu şöyle devam etti:

* Bir liraya ekmek satılıyor Halk Ekmek tarafından. Doğrudur, neredeyse iki katından daha fazlaya fırınlarda satılıyor. Şunu da ifade edelim, fırınların da maliyetlerle uğraştığını biliyoruz.

* Maliyetinin ne kadar arttığını, unun, buğdayın, mayanın ne kadar artış gösterdiğini de biliyoruz. Onların da Allah yardımcısı olsun. Bizim bugün yoksulluğa karşı mücadele verme zorunluluğumuz var. Çünkü biz halka dönük hizmet üretme zorunluluğunda olan bir belediyeyiz. Bu yönüyle, bu bakış açısıyla tesisleri yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

İBB üretimiyle beraber, İstanbul'daki ekmek üretiminin en fazla 7-8'ine ulaşacağını kaydeden İmamoğlu, “Bahsedildiği gibi fırıncının ekmeği ile işimiz yok. Bizim işimiz, İstanbullunun ihtiyaç duyduğu noktada ucuz ekmeği ulaştırmaktır. İstanbul’da 1 bir liraya ekmeğe ihtiyaç duyulmadığı günleri inşallah yaşarız.” şeklinde konuştu.

“HER İSTANBULLUNUN EVİNE HELAL EKMEK GİRMELİ”

İmamoğlu’nun bilgilendirmesinin ardından konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu da: “En büyük arzumuz o zaten. Belediye başkanımız ekip arkadaşlarıyla beraber İstanbullulara hizmet veriyor. Her İstanbullunun evine helal ekmek girmeli. Bunun mücadelesini veriyor. Hiçbir evde çocuk yatağa aç girmesin diye defalarca ifade ettik. Bu görevi üstlenecek de o kentin belediye başkanı. Ekrem başkan da bu konuda elinden gelen tüm çabayı gösteriyor. Kendisinin de ifade ettiği gibi amaç onlarla bir rekabet içerisine girmek değil. Onlar da esnaf onlar da kazansın. Ancak halk da kazansın. Ucuz ekmeğe ihtiyacı var. Hayat çok pahalı. Özellikle yoksulluk envanteri de yapıyor belediye başkanlarımız. Yoksulların ağırlıklı olarak bulundukları yer İstanbul. 1 milyonun üstünde yoksul hane var. O hanelere ekmek girmesi lazım. Ucuz ekmek almaları lazım. Görevini yapıyor. Görevinde başarılı. Hepinizin huzurunda sayın başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.