Kılıçdaroğlu: İttifak kabul ederse aday olurum

Katıldığı programda "Cumhurbaşkanı adayı olmayı ister misiniz?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “İttifak kabul ederse bir sorun yok. Bir ittifakımız var. İttifakın liderleri bu konuda hiç biraraya gelmedi ve bu konuyu hiç konuşmadık. Benim ittifak adına konuşma diye bir yetkim yok. İttifak kabul ederse adaylık konusunda, bundan onur duyarım" dedi.

Mert ÖZ

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Katıldığı canlı yayında “Siyaset tarzınız değişti mi?” sorusunu yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bıçağa boynunuzu uzatırsanız bu olmaz. Haksızlığa karşı direneceksiniz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. İnsan hata yapabilir. Ben bunu anlayışla karşılarım. Hatta takdir de ederim. Ama bile bile emeklinin, işçinin, memurun hakkıyla uğraşırsanız, onların hak ettiği paraları almaması için oturup da Ali Cengiz oyunları oynarsanız ben ona isyan ederim. Aksi halde görevimi yapmamış olurum” dedi.

“BAKANLAR GERÇEK ANLAMDA BİRER BAKAN DEĞİL”

Bakanları eleştiren Kılıçdaroğlu, “Kendilerine bakan olarak unvan verilen insanlar aslında gerçek anlamda birer bakan değil. Yani eski bakanlar gibi değil. Bunlar sadece bir kişinin verdiği talimatları yerine getirmekle görevlendirilmiş kişiler” dedi. Bakanlarla ilgili eleştirilerini sürdüren Kılıçdaroğlu, “Marmaris'te yangın çıkmış, bakan olarak oraya gitmiş demeç veriyorsunuz, ‘Sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla yangınları söndürmeye başladık' diyorsunuz. Yangını söndürmek için cumhurbaşkanından talimat mı beklenir?” şeklinde konuştu.

İKTİDARA GELİNDİĞİNDE İLK YAPILACAK İŞİ AÇIKLADI

“İktidara gelseniz yarın ilk adımınız ne olur?” sorusunu Kılıçdaroğlu, şöyle yanıtladı:

* İlk adımım derhal ekonomik sosyal konseyi toplarım. Derhal. Ekonomik sosyal konseyi bir anayasal kuruluş. Rahmetli Bülent Ecevit bir kararname ile kurdu. Bir yasası çıktı. Anayasal bir kurum haline geldi. En son 5 Şubat 2009'da toplandı.

* Üyeleri TOBB gibi, işçi-işveren çiftçiler gibi, ekonomik ve toplumsal tarafların liderleri. Bunu toplar, karşıya da bakanları toplar, ‘sorunları anlatın' derdim. Bakanlar dinleyecek, bu sorunları nasıl çözecekler diye…Niye ekonomik sosyal konsey toplanmaz?…Eskiden 3 ayda bir toplanırdı kanuna göre. Kanun kalktı. Anayasada var ama fiilen yok.

MERKEZ BANKASI ELEŞTİRİSİ: ERDOĞAN KARARNAME İLE PARALEL DEVLET KURDU…

Merkez Bankası’nı eleştiren Kılıçdaroğlu, “Merkez Bankası fiyat istikrarından sorumlu ama Erdoğan'ın çıkardığı bir kararname ile fiyat istikrar komitesi kurdu Merkez Bankası'nın dışında. Yani paralel devlet kurdu, paralel işlem kurdu. Kimden alıyor örnek bunu? Merkez Bankası'nın görevini bir kararnameyle başka bir kuruma teslim devredebilir misiniz?” ifadelerini kullandı.

“İTTİFAK KABUL EDERSE ADAY OLURUM”

“Cumhurbaşkanı adayı olmayı ister misiniz?” sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “İttifak kabul ederse bir sorun yok. Bir ittifakımız var. İttifakın liderleri bu konuda hiç bir araya gelmediler ve bu konuyu hiç konuşmadık. Benim ittifak adına konuşma diye bir yetkim yok. İttifak kabul ederse adaylık konusunda, bundan onur duyarım. Bu konu hiç konuşulmadı, görüşülmedi. Bir araya gelip konuşmamız, karar vermemiz gerekiyor” dedi.

İYİ Parti lideri Akşener’in ‘Başbakanlık’ açıklamasıyla ilgili Kılıçdaroğlu, “Sayın Akşener başbakanlığa yakışır. Devlet deneyimi vardır. Bakanlık da yapmıştır. Yaptığı açıklama hepimizin dikkatinde olduğu bir açıklamadır” ifadelerini kullandı.

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