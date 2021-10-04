Kılıçdaroğlu: İzahı yok, mizahı olsun bari
TÜİK'e göre eylül ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 19,58'e yükseldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğu, hem TÜİK'in açıkladığı rakama hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi: Saray’a önerim, 19.99’u emretsin, millet kampanya gibi algılar. İzahı yok, mizahı olsun bari.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tüketici enflasyonunu yüzde 19,58 olarak açıklayan TÜİK ile Tarım Kredi Kooperatifi’nden alışveriş yapıp ‘Fiyatlar uygun’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi.
GİDERAYAK MİLLETİ DAHA FAZLA YORMA
– Markete pazara giden enflasyonun en az yüzde 40 olduğunu bilir. Saray harikalar diyarında yaşamaya devam ediyor. Tam seçim öncesi bir iki çadır açılır, market açılır, algılara oynanır nasıl olsa. Giderayak millet daha fazla yorma Erdoğan!
– Eylül ayı Fiyat Endeksini açıklamış. Güya enflasyon aylık yüzde 1.55 artmış ve 19.58 olarak gerçekleşmiş. Saray'a önerim, 19.99'u emretsin, millet kampanya gibi algılar. İzahı yok, mizahı olsun bari.