Kılıçdaroğlu: Kadınların açamayacağı kapı yok

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Kadınları Derneği üyeleri ile buluştu. Burada bir konuşma yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, ‘’Kadınlar aydınlanma hareketinin öncüleridir" dedi.

Yavuz ALATAN

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Geçen yıl kurulan ve 38 şubesi ile faaliyete geçen dernek üyeleri adına konuşan Genel Başkanı Şenal Sarıhan, ''Derneğimizin amacı, dünyada ve ülkemizde kadın hareketinin ve Cumhuriyet devrimlerinin kadının toplumsal yaşama eşit katılımı için mücadeledir'' dedi.

Dernek üyeleri İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesini, kadının yaşam hakkının da güvenceye alınmasını istediler. Toplantıya CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da katıldı.

“KADINLAR AYDINLANMA HAREKETİNİN ÖNCÜLERİDİR”

CHP lideri Kılıçdaroğlu da, ‘'Kadınlar aydınlanma hareketinin öncüleridir. Sizler de kırsalda yaşayan kadınlara daha çok ulaşın. O kadınlarla iletişim kurarken samimi olun. Gecekonduda yaşayan kadının derdini dert edinin'' dedi ve şunları söyledi:

‘'Biz bugüne kadar bize oy vermeyen kitlelere yeterince ulaşmadık, şimdi ulaşıyoruz. Bize ilişkin olan önyargılar bu görüşmeler sonrasında kırılıyor. Siz kadınların açamayacağı kapı yok, hayatlarına dokunmanız gereken çok fazla kadın var. Gidin ve çalın o kapıları… Biz kadınların yaşadığı sorunları çözmek için politikalar üretiyoruz. İktidara geldiğimiz ilk 6 ay içerisinde kadınların nefes almasını sağlayacak politikamızı uygulamaya alacağız. Bu değişimi hep birlikte yapabiliriz.”

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