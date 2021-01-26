Kılıçdaroğlu, kendisine mektup yazan üç milletvekiliyle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacakları iddia edilen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova milletvekili Özcan Özel‘le görüştü. Kılıçdaroğlu, 3 milletvekilini Meclis’teki makamında kabul etti.

MEHMET ALİ ÇELEBİ’DEN AÇIKLAMA

Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, görüşmenin ardından “İstifa edecek misiniz?” sorusuna “Hayır” yanıtını verdi.

Çelebi, görüşmeye ilişkin ise “Daha önce partimizin iktidara gelebilmesi için söylediğimiz şeyler vardı mektupta, görüş ve önerilerimizi burada kendisiyle bizzat görüştük, ifade ettik o kadar” dedi. DHA