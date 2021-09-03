Kılıçdaroğlu: Kira ücretleri korkunç seviyede

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Eylül ayı kira artış oranı da yüzde 15.78 oldu. Kılıçdaroğlu, artışlara dikkat çekerek "Kira ücretleri korkunç seviyede. Ev sahibi olma hayali kalmayan çilekeş insanımız artık kiralık ev tutamayacak duruma getirildi. Kira mı ödesin, elektrik-doğalgaz mı, çocuğunun okul masrafını mı?" dedi.

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TÜFE 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Eylül ayı için yüzde 15,78 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise, TÜFE 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,78 artış gerçekleşti.

KİRACI SAYISI SON 7 YILDA YÜZDE 25 ARTTI

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Kira meselesi ancak, iktidar değişimiyle birlikte ekonomik toparlanma üzerinden dengelenebileceği için, bu süreçte diğer hane masrafları ile ilgili çetin bir mücadele vermemiz gerekecek. Halkımız ve bizim için başka bir seçenek kalmamıştır. Sevgili halkım, ülkemizde son 7 yılda kiracıların sayısı yüzde 25 civarında arttı. Kira ücretleri korkunç seviyede. Ev sahibi olma hayali kalmayan çilekeş insanımız artık kiralık ev tutamayacak duruma getirildi. Kira mı ödesin, elektrik-doğalgaz mı, çocuğunun okul masrafını mı?”

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