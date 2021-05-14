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Kılıçdaroğlu, liderlerin Ramazan Bayramı’nı kutladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi parti liderlerini tek tek arayarak Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:34, 14/05/2021
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Kılıçdaroğlu, liderlerin Ramazan Bayramı’nı kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başta olmak üzere, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ve Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun'u telefonla arayarak, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

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