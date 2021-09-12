Kılıçdaroğlu: O kitap hala kütüphanemde, başarımı tescil eden bir kitap

Beyoğlu'ndaki Orhan Kemal Müzesi'nde tiyatro sanatçıları ile buluşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, lise yıllarından bir Orhan Kemal anısı anlattı. Liseyi birincilikle bitirdiğinde öğretmenlerinin hediye olarak Orhan Kemal kitabı verdiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "O kitap hala kütüphanemde durur. Benim de başarımı tescil eden bir kitap. Okul idaresi tarafından daktiloyla yazılmış küçük bir not birinci sayfaya yapıştırılmıştı" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Beyoğlu’ndaki Orhan Kemal Müzesi’nde tiyatro sanatçıları ile buluştu.

Sanatçıların sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, lise yıllarından bir Orhan Kemal anısını şöyle anlattı:

“DAKTİLOYLA YAZILMIŞ KÜÇÜK BİR NOT BİRİNCİ SAYFADA…”

“Elazığ Ticaret Lisesi'ni birincilikle bitirdikten sonra hocalarım bana bir kitap verdiler Varlık Yayınları'nın. Orhan Kemal'in bir kitabıydı. O kitap hala kütüphanemde durur. Benim de başarımı tescil eden bir kitap. Daktiloyla yazılmış küçük bir not birinci sayfaya yapıştırılmış, onu okul idaresi yapmıştı…”

“ORHAN KEMAL’İ GENÇ KUŞAKLARA TANITMAK HEPİMİZİN GÖREVİ”

Orhan Kemal’in edebiyatı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, “Orhan Kemal, bizim sıradan gördüğümüz insanların öyküsünü yazan bir edebiyatçımız. Onu anmak, onun kitaplarını genç kuşaklara taşımak ve tanıtmak hepimizin ortak görevi” dedi.

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