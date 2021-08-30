Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki seçimlerde Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki seçimlerde Allah’ın izniyle Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız" dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğini Gençlik Parkı'nda gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı etkinlikte, Sunay Akın da sahne alarak milli mücadele yıllarını anlattı.

YAVAŞ: ANKARA’YI ATATÜRK’ÜN BİZE EMANET ETTİĞİ ŞEKİLDE İLELEBET YAŞATMAYA SÖZ VERİYORUZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi:

* Ankara milli mücadelemizin karargahı. Burada, esarete karşı cesaretlerini gösterip düşmanı, Anadolu'ya geldiklerine zindan eden, Türkiye'nin bütün renklerini bir araya getirip o yokluk içerisinde emperyalimze karşı savaşan Anadolu'nun merkezi Ankara.

* Bu bağımsızlık savaşını bütün dünyaya haykırıyoruz. Ankara'yı Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği şekilde ilelebet yaşatmaya söz veriyoruz.

KILIÇDAROĞLU: CUMHURİYETİMİZİ DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRACAĞIZ

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, “Önümüzdeki seçimlerde Allah'ın izniyle Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız” dedi.