Kılıçdaroğlu, parti kurmaylarıyla Anıtkabir’i ziyaret etti

CHP'nin kuruluşunun 98. yıldönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Laik Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandıracak; bölgemizde bulunan kardeş halkların kutup yıldızı, umut ışığı olacağız" yazdı

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti kurmaylarıyla birlikte CHP’nin kuruluşunun 98. yıldönümü nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu Anıtkabir Özel Defteri’ne, aynı zamanda CHP’nin kurucusu olan Atatürk’e hitaben, “Kurduğun laik Cumhuriyet’i demokrasi ile taçlandıracak; bölgemizde bulunan kardeş halkların kutup yıldızı, umut ışığı olacağız” diye yazdı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin sosyal medya hesabından da paylaşılan mesaj şöyle:

“Partimizin 98’inci yıldönümünü kutlamanın heyecanıyla, huzurundayız. Yaktığın bağımsızlık ateşi, bugün de canlılığını korumakta, ilkelerin yolumuzu aydınlatmaktadır. Huzurunda milletimize söz veriyoruz: Kurduğun laik Cumhuriyet’i demokrasi ile taçlandıracak; bölgemizde bulunan kardeş halkların kutup yıldızı, umut ışığı olacağız.

Sayın Genel Başkanım, bugün içerde ve dışarıda yaşadığımız her olay, kuruluşta aldığın kararların doğruluğunu ve ufkunun derinliğini bize göstermektedir. Eserin olan Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Başkan’ından en yeni üyesine kadar ilke ve devrimlerine eksiksiz bir bağlılıkla, demokrasi mücadelesine devam ediyor, edecektir. İlkemiz yorulmadan çalışmak ve bir kez daha, hâkimiyeti kayıtsız şartsız millete teslim etmektir.

Size ve silah arkadaşlarınıza, hayatını kaybetmiş tüm CHP’lilere, demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhun şad olsun”