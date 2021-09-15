Kılıçdaroğlu paylaştı: Merak etmeyin, geliyor gelmekte olan…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt genelindeki ziyaretleri sırasında vatandaşlarla bir arada olduğu anların videosunu paylaştı. Kılıçdaroğlu, videoya, “Gittiğimiz her yerde sevgili halkımla buluşup, dertleşiyoruz. Merak etmeyin, geliyor gelmekte olan…” notunu düştü.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yurt genelindeki ziyaretleri sırasında yaptığı yolculukta verdiği bir molada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştığı anların videosunu paylaştı.

Videoda Kılıçdaroğlu'nun isteyen herkesle sohbet edip fotoğraf çektirdiği görüldü.

“GİTTİĞİMİZ HER YERDE SEVGİLİ HALKIMLA BULUŞUP, DERTLEŞİYORUZ”

Kılıçdaroğlu, videoyu, “Gittiğimiz her yerde sevgili halkımla buluşup, dertleşiyoruz. Bu da uzun yolculuğumuza verdiğimiz kısa bir moladan… Merak etmeyin, geliyor gelmekte olan…” notu ile sosyal medya hesabından paylaştı.

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