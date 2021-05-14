Kılıçdaroğlu: Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP teşkilatı ile video konferans yoluyla bayramlaşması sırasında, “Kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız çalışanımız olduysa, hepsinden helallik istiyoruz” sözlerini sarf etti. Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından “Helal etmiyorum” etiketi sosyal medyada gündem oldu. “Helal etmiyorum” diyerek paylaşım yapanların sayısı kısa sürece 20 bini geçti.

Vatandaşların yanı sıra siyasetçiler de “Helal etmiyorum” etiketiyle iktidarın salgın dönemindeki politikalarını eleştiren paylaşımlarda bulundu.

Erdoğan’ın o sözlerine siyasetçilerden şu tepkiler gösterildi:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Sayın Erdoğan, helallik istediğinize göre siz de iktidara veda vaktinin geldiğini anladınız. Evet, sandık Gelecek, halk kötü yönetimin faturasını kesecek ve siz gideceksiniz. Liyakatli kadrolar Gelecek, halkın yüzü yeniden gülecek.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Bu zor günlerde iflas eden, borçları artan, işsiz kalan, geliri düşen vatandaşa hak ettiği desteği vermeyip, onları açlığa mahkum ettiniz, şimdi kalkıp helallik istiyorsunuz. Esnafımız, vatandaşımız devletten destek bekliyor o kadar!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: Sen sarayda zevki sefa sürerken vatandaş evine ekmek götüremedi, esnaf senin yanlış politikan yüzünden battı. Milleti perişan et sonra da helallik iste. Bu kadar kolay mı?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Hazinedeki 128 milyar doları erittiniz. Saraylarda keyif çattınız. Devleti soyup kaçtınız. İsrafın dibine vurdunuz. Tosuncukları zengin ettiniz. Tam kapanmada vatandaşa bir kuruş yardım etmediniz! Hakkımı helal etmiyorum!

Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar: IBAN vererek başladı, helallik isteyerek devam ediyor. Kandırıldık diyerek iktidardan gidecek!