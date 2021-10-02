Kılıçdaroğlu, Türkiye birincisi gençlerle görüştü

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2021 Solution Challenge Incubation’da Türkiye birincisi olan ekip ile görüştü. Kılıçdaroğlu'nun "Gençlerin en çok ilgi duydukları alan hangisi?” sorusu üzerine girişimciler, “Gençler biraz daha kendi problemlerini çözmeyi tercih ediyor. Eğitim sisteminde bir problem varsa çözümünü gençlerimiz geliştiriyor” yanıtını verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Google tarafından düzenlenen küresel sorunlara Google teknolojileri ile çözüm geliştirmeyi hedefleyen 2021 Solution Challenge Incubation'da Türkiye birincisi olan ekip ile Bolu'da bir araya geldi.

“TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK İLE KALKINABİLİR”

Kılıçdaroğlu'nu bilgilendiren ekip üyesi, “Google ortaklığıyla bir program inşa ettik. Bu programla genç arkadaşlarımızı girişimci olma yolunda destekledik. Eğitim, mentorluk ve iş dünyasına erişimini sağladık. Bu süreçte çıkan projeler Türkiye'yi birinci sıraya yerleştirdi. Biz şimdiye kadar 10 binden fazla gencimizi destekledik. Bu anlamda Türkiye'nin en kapsamlı çalışmasıyız. Hedefimiz 100 bin genci desteklemek. Türkiye'nin girişimcilik ile kalkınabileceğine inanıyoruz” diye konuştu.

“GENÇLER EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ PROBLEMLERİ KENDİLERİ ÇÖZÜYOR”

Kılıçdaroğlu'nun “Gençlerin en çok ilgi duydukları alan hangisi?” sorusu üzerine genç girişimci, “Gençler biraz daha kendi problemlerini çözmeyi tercih ediyor. Eğitim teknolojileri anlamında çok öne çıkıyor. Eğitim sisteminde bir problem varsa çözümünü gençlerimiz geliştiriyor” yanıtını verdi.