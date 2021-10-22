Kılıçdaroğlu: Türkiye şüpheli devlet listesine alındı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, OECD'ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü Grubu’nda (FATF) Türkiye'nin gri listeye alınmasıyla ilgili, "Türkiye şüpheli devlet listesine alındı. Bu ülkenin itibarını bozmaya kimin ne hakkı var? Uyuşturucu baronlarının elini kolunu sallayarak gezdiği bir Türkiye’de güvenlik olabilir mi? Polis arkadaşlarımızın yakalayıp adalete teslim ettiği, arkasından da bazı hakimlerin, siyasilerin baskısıyla serbest bıraktığı ve uyuşturucu baronlarının elini kolunu salladığı bir Türkiye’nin saygınlığı olabilir mi? Bunların tamamını değiştireceğiz" diye konuştu.

Sozcu.com.tr

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Ankara'da Yenimahalle Belediyesi Havva Gürbüz Kreş ve Gündüz Bakımevi Açılışı ile Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi Temel Atma Töreni gerçekleşti. Açılışa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılarak birer konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarımız belirlediğimiz ilkelere uyuyorlar. Bu ilkelere uydukları içindir ki bütün engellemelere rağmen Ankaralılara geçmişe göre çok daha büyük hizmetler yapıyorlar” diyerek tüm belediye başkanlarını yürekten kutladığını ifade etti.

“MİLLET İTTİFAKI İLE BİRLİKTE TALAN DÜZENİNE SON VERECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

* Devletimiz zengin bir devlettir. Belediyelerimiz ellerindeki imkanları çarçur etmeden, birilerine kaynak aktarmadan halk için kullanabiliyorsa bu para hizmet etmeye yeter. Sadece hizmet etmeye yeter anlayışıyla değil, her yıl bütçelerini ayrıca büyütüyorlar. Belediyeler bunu yaptığına göre Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda göreceksiniz Türkiye nasıl yönetiliyor. Millet İttifakı ile birlikte bütün talana, talan düzenine son vereceğiz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız. Bize oy versin, vermesin bütün vatandaşlara eşit hizmet götüreceğiz. “

Öğrencilerin barınma sorununa değinen Kılıçdaroğlu, “Nasıl oluyor da 20 yıldır ülkeyi yöneteceksiniz ve yurt sorununu çözemeyeceksiniz? Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda göreceksiniz, yurt sorununu 1 yıl içinde bitireceğiz. Her anne baba çocuğunu rahatlıkla gönderecek. Birer, üçer kişilik odalarda, sıcak-soğuk suyuyla, geniş bant internet erişimi bütün bunların tamamı olacak” dedi.

“UYUŞTURUCU BARONLARININ ELİNİ KOLUNU SALLADIĞI BİR TÜRKİYE…”

Mali Eylem Görev Gücü Grubu'nda olan Türkiye Cumhuriyeti'nin gri listeye alınmasıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, “Yani şüpheli devlet listesine alındı. Bu ülkenin itibarını bozmaya kimin ne hakkı var? Uyuşturucu baronlarının elini kolunu sallayarak gezdiği bir Türkiye'de güvenlik olabilir mi? Polis arkadaşlarımızın yakalayıp adalete teslim ettiği, arkasından da bazı hakimlerin, siyasilerin baskısıyla serbest bıraktığı ve uyuşturucu baronlarının elini kolunu salladığı bir Türkiye'nin saygınlığı olabilir mi? Bunların tamamını değiştireceğiz, sözüm sözdür. Dostlarımızla birlikte tamamını değiştireceğiz” diye konuştu.

“TÜRK LİRASI GÜNEŞ GÖRMÜŞ KAR GİBİ ERİYOR”

Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Türk lirası bizim onurumuz, şerefimizdir. Nasıl olur da Türk lirası güneş görmüş kar gibi erir? Nasıl olur da zam, zulüm ve zorbalık egemen olur bir devlette? Yolsuzlukla mücadele edeceğiz dediler, yolsuzluğun her türünü yaptılar. Vatandaşlara rahatlıkla söylüyorum, belediye başkanlarımıza bakınız, nasıl çalıştıklarını görünüz, aynı çalışmayı, aynı azim ve kararlılıkla Türkiye için de bütün dostlarımızla beraber yapacağız.

MANSUR YAVAŞ: 1500 İHALEYİ CANLI YAYINLADIK, ERDOĞAN DA TALİMAT VERDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

* Bizler Ankara'yı, hep birlikte Çankaya'sı, Elmadağ'ı, Yenimahallesi ve elimizi uzattığımız zaman elimizi tutan ilçe belediye başkanlarımızla birlikte yönetiyoruz. Seçimden önce söz vermiştik. Şeffaf olacaktık. Bin 500 kadar ihalenin hepsini canlı yayınladık. Sayın Cumhurbaşkanı talimat verdi AKP'li belediyelere; ‘Bundan sonra siz de yayınlayın' diye.

* Hesap vereceğiz dedik, yaptığımız hizmetlerin hepsinin bedelini her yere asıyoruz. Orta akıl dedik, buna uyarak yapacağımız işleri meslek odaları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, muhtarlarımızla beraber karar vererek yapıyoruz. Belediyenin gelirlerini kendi paramızdan daha üstün tutarak harcıyoruz. Zaten şeffaf olunca arkasından mutlaka tasarruf geliyor.

“3,5 KATRİLYON ESKİ DÖNEM BORCUNU ÖDEDİK”

* Televizyonlarda ‘Ankara Büyükşehir el değiştirdiği zaman ayda 50 milyon lira eksiyle işe başlayacak. Maaş dahi ödeyemeyecek' diye duyduk. Şöyle bir rakam vereyim; 3,5 katrilyon eski parayla, eski dönemin borcunu ödedik. Bütün yatırımlarımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Daha 1 kuruş da kredi kullanmadık. İnanmıyorlar.

* Televizyonda böyle söyledik diye inanamamışlar, tekrar soru önergesi verdiler. Bir daha verirlerse ‘Vallahi billahi kullanmadık' diyeceğim, ikna edemiyorum. Eğer belediyenin kaynaklarını güzel kullanırsanız Ankara'da her türlü iş yapılır. Bizim önceliğimiz insan canı, insan sağlığı, eğitim, darda kalanlar.

“YILBAŞINDAN İTİBAREN SERVİS ÜCRETLERİNİ ÖDEYECEĞİZ”

Yeni bir duyuruda bulunan Yavaş, “Yılbaşından itibaren sosyal yardım alanların çocuklarından, okumakta güçlük çekenlerin servis ücretlerini de karşılayacağız” dedi.

“UCUBE YÖNETİMİ ORTADAN KALDIRDIK”

Yavaş, şöyle devam etti:

* Sosyal belediyecilik deyince eskiden sadece paket alıp paket götürmeyi biliyorlardı. Başkent Kart vererek o ucube yönetimi ortadan kaldırdık. Hem bakkallar, köy bakkallarına kadar para kazanırken, aileler de istediklerini alıyor.

* İlk defa bu yıl, kömürü de toptan bir kişiden almaktansa Ankara'nın esnafından alarak, onu da karta yükleyerek, üzerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi yazmayacak şekilde, sanki kömürü gidip kendisi satın almış gibi evinin önüne kömür yıkılacak ve ondan sonra parasını alacaklar.

OTONOMİ’Yİ ZİYARET ETT

Kılıçdaroğlu, Ankara'da Otonomi'yi ziyaret etti. Galericilerin sorun ve taleplerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra, Otonomi Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşlik etti.

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