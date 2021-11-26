Kılıçdaroğlu: Türkiye’de iki dünya oluştu; biri sarayın diğeri halkın dünyası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İki dünyamız oluştu Türkiye’de. Bir Sarayın dünyası bir de Saray dışındaki dünya. Arada 180 derece fark var. Biz halkın dünyasıyla ilgileniyoruz. Var olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Az kaldı. Türkiye 13. Cumhurbaşkanını seçecek ve Türkiye yeni bir sürecin içine girecek. Hiç kimse endişe duymasın. En geç 6 ay içinde ekonominin çarkları sağlıklı bir şekilde dönecek. Bu memlekete huzuru, bereketi, güzelliği getirmeye kararlıyız. İnşallah dostlarımızla beraber getireceğiz.” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ‘İklim Eylem Vizyonu' çerçevesinde atıktan elektrik üreten, Avrupa'nın en büyük tesisini açtı. ‘Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi' aynı zamanda Türkiye'de bir ilk olacak.

Eyüpsultan'daki açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

“HİÇBİR EVLADIMIZIN YATAĞA AÇ GİRMESİNİ İSTEMEYİZ”

Ekrem İmamoğlu’nun açılış konuşmasını yaptığı törende kürsüye çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise şu açıklamalarda bulundu:

* Belediye Başkanlarımız kendi beldelerinde eğer bir çocuğun yatağa aç girdiğini görürlerse veya tanığı olurlarsa, duyarlarsa yardım için koşmak bizim görevimizdir. Hiçbir evladımızın yatağa aç girmesini istemeyiz.

“TÜRKİYE'DE İKİ DÜNYA OLUŞTU”

* İki dünyamız oluştu Türkiye'de. Bir Saray’ın dünyası bir de Saray dışındaki dünya. Arada 180 derece fark var. Biz halkın dünyasıyla ilgileniyoruz. Var olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bütün baskılara, bütün engellemelere rağmen bunu yapmaya çalışıyoruz.

“MEMLEKETE HUZURU GETİRECEĞİZ”

* Az kaldı. Türkiye 13. Cumhurbaşkanını seçecek ve Türkiye yeni bir sürecin içine girecek. Hiç kimse endişe duymasın. En geç 6 ay içinde ekonominin çarkları sağlıklı bir şekilde dönecek. Bu memlekete huzuru, bereketi, güzelliği getirmeye kararlıyız. İnşallah dostlarımızla beraber getireceğiz.

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