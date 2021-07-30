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Kılıçdaroğlu, yangın bölgesine gidiyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu İstanbul programını iptal ederek, orman yangınından etkilenen Antalya ve Muğla'ya gidecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu sırasıyla, Manavgat, Marmaris ve Bodrum’da, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak.

Güncellenme: 11:34, 30/07/2021
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Kılıçdaroğlu, yangın bölgesine gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Dışişleri Bakanı Prof. Turan Güneş'in eşi Nermin Güneş için düzenlenecek cenaze töreninin ardından sırasıyla, Manavgat, Marmaris ve Bodrum'da, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak.

Nermin Güneş için düzenlenecek cenaze töreni ise, Zincirlikuyu Camii'nde saat 13:16’da gerçekleştirilecek. Kılıçdaroğlu, cenaze töreninin ardından, Manavgat, Marmaris ve Bodrum'da, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak.

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