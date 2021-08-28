Kılıçdaroğlu: Yangınlara karşı uluslararası bir işbirliği yapmamız lazım

Muğla'da 2. Orman Yangınları Çalıştayı'nda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “İklim değişikliğinin yarattığı sorunlar karşısında bir uluslararası işbirliğine gerek var mı?” diye sordu.

Yaşar ANTER

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla’da 2. Orman Yangınları Çalıştayı’nda açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN 5 SORU

“Aklıma takılan bazı sorunlar var” diyen Kılıçdaroğlu, yangınla mücadeleye ilişkin şu soruları yöneltti:

* Çıkış nedenini bilmediğimiz orman yangınlarını önleyebilir miyiz?

* Sağlıklı bir yangın söndürme filosu oluşturmazsanız yangını söndürebilir misiniz?

* Gerek sayısal, gerek eğitim açısından personeli yeterli olmayan bir kurum, orman yangınlarını söndürebilir mi?

* Yanan orman alanlarının yapılaşmaya açılması, orman yangınlarını nasıl etkiler?

* İklim değişikliğinin yarattığı sorunlar karşısında bir uluslararası işbirliğine gerek var mı?

“TÜRKİYE'NİN ORMAN YANGINLARINA KARŞI İŞBİRLİĞİ KONFERANSI DÜZENLEMESİ LAZIM”

İklim değişikliğinin dünyanın ortak sorunu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “En çok etkilenen bölge neresi? Akdeniz havzası. İspanya'dan Türkiye'ye kadar. Fas, Tunus, Cezayir, Mısır'a, İsrail'e kadar. Bütün bu havza iklim değişikliğinden etkileniyoruz. O zaman bizim uluslararası işbirliği yapmamız lazım. Havzanın uluslarası bir işbirliği yapması lazım ve bunun için bir çağrı yapmamız lazım. Bu çağrıyı yapmak en çok Türkiye'ye yakışır. Peki Türkiye'yi yönetenlerin böyle bir hedefi var mı? Yok. Böyle bir amacı var mı? Yok. Böyle bir şey akıllarına gelir mi? Emin olun akıllarına da gelmez. Ama biz sorumlu bir siyasi parti olarak bu çağrıyı yapmasını istiyoruz. Orman Genel Müdürlüğü bu çağrıyı yapmalı. Orman yangınlarına karşı Türkiye'nin bir işbirliği konferansı düzenlemesi lazım. Bütün ülkeler gelmeli” açıklamasında bulundu.