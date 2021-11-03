Kılıçdaroğlu, Yozgat’ta Ali Şakir Ergin ile görüştü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat’ın manevi önderlerinden Ahmet Şevki Ergin’in vefatı sonrası oğlu Şakir Ergin tarafından kurulan Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı’nı ziyaret etti. Şakir Ergin ile görüşen Kılıçdaroğlu, vakfın çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Müslüm EVCİ

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Yozgat'ın manevi önderlerinden Ahmet Şevki Ergin'in oğlu Şakir Ergin ile görüşen Kılıçdaroğlu, vakfın çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Ergin, “Kütüphanemizde 11 bin 500 kitap var. Emekli olduktan sonra babamın adına bir vakıf kurdum. Ailenin burada dini bir geleneği ve çevresi var. Cami var, tekke var, türbe var. Bendeniz emekli olduktan sonra buraya geldim, üniversiteden emekliyim zaten.” açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu ise, “Çok da öğrenci yetiştirmişsiniz… Bu çok önemli bir şey.” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRETMENLİĞİN MALZEMESİ İNSAN”

Ergin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öğretmenlik en güzel meslek. Her mesleğin bir malzemesi var, öğretmenliğin malzemesi de insandır, canlıdır. Kutsal da bir meslek aynı zamanda. Şerefli de bir meslek.”

“BURASI ÖZEL BİR KÜTÜPHANE”

Ergin, Kılıçdaroğlu'nun, “Burada başka çalışan var mı?” sorusuna, “Var. Bir üniversite öğrencisi genç kardeşimiz yardım ediyor. Bendeniz bütün günlerimi burada geçiriyorum. Emekli olduktan sonra Yozgat tarihiyle, kültürüyle ilgili bazı çalışmalar yaptım, yapmaya da devam ediyorum. Birkaç kitap çıkarttım. Kabul buyurursanız size de takdim ederim. Burası özel bir kütüphane. Kendi kitaplarımı koydum, onun üzerine de bin, iki bin tane dışarıdan takviye aldık, satın aldık ve tamamladık.” dedi.

“HİÇBİR HİZMETİN KARŞILIĞINDA ÜCRET ALMIYORUZ”

“Üniversite öğretim üyeleri için, asistanlar için, araştırmacılar için ihtisas kütüphanesi” sözleriyle kütüphaneyi tanımlayan Ergin, “Türk kültürü, Türk tarihi, İslam tarihi, dini ilimler, Kuran ilimleri konularında kaynak kitapları barındıran bir kaynak kütüphanedir. Hiçbir hizmetin karşılığında bir ücret almıyoruz. Dışarıya kitap vermiyoruz ama ihtiyaç sahiplerine, kütüphaneden arzu ettikleri kitapları veya araştırma konuları olan makaleleri fotokopi yaptırarak ücretsiz veriyoruz.” şeklinde konuştu.

ALİ ŞAKİR ERGİN KİMDİR?

İlk ve orta öğrenimini takiben Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini bitirdi. Aynı Fakültede, Arap Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamladı.

1975-1977 yılları arasında Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 1979-1981 yılları arasında Yozgat Yüksek İslam Enstitüsü Kurucu Müdürü ve Öğretim Üyesi olarak görev yaptı.

1982-1984 yılları arasında Yozgat Müftü Yardımcılığı görevinde bulundu. 1984-1987 yılları arasında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Öğretim Üyesi ve 1985-1987 yılları arasında eş zamanlı olarak Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi olarak görev yaptı ve bu görevinden 1987 yılında emekli olarak ayrıldı.

1987-1991 yılları arasında, 18. dönem Anavatan Partisi Yozgat Milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı.

2005 yılından itibaren merkezi Yozgat’ta bulunan, “Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı” Yönetim Kurulu Başkanı olarak sosyal ve kültürel alanda hizmetlerine devam etmekte, konferans ve eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

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