Kılıçdaroğlu’dan Erdoğan’a: Cumartesi Mersin’e de geliyor musun?

Sosyal medyadan videosunu yayımlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a yanıt veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Davaları geri çekmeler, videolarımı paylaşmalar… Doğru söyle, Cumartesi Mersin’e de geliyor musun?" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarını içeren bir video yayımladı.

Erdoğan paylaşımında, “Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız…” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN CEVAP GELDİ

Erdoğan’ın bu paylaşımına CHP liderinden yanıt geldi. Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, “Davaları geri çekmeler, videolarımı paylaşmalar… Doğru söyle, Cumartesi Mersin'e de geliyor musun?” ifadelerini kullandı.

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