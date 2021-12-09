Kılıçdaroğlu’na böyle dert yandı: Çocuğumu okula aç gönderiyorum

Bir anne, Şanlıurfa’da esnaf ziyaretleri gerçekleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na geçim sıkıntısından dert yandı. “Ekonomi şartları gerçekten o kadar alt seviyede ki…” diyen anne, “Çalışmayanlar ne yapsın, çok merak ediyorum. Ne yesinler, ne içsinler? Ben bugün okula çocuğumu aç gönderiyorum. Çünkü şartlarımız el vermiyor.” ifadelerini kullandı.

Ahmet KAYA

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Şanlıurfa'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafın ve vatandaşların sorunlarını, taleplerini de dinledi.

“NE YAPMAMIZ GEREKİYOR? HIRSIZLIK MI YAPALIM?”

Bir anne, Kılıçdaroğlu'na geçim sıkıntısından dert yanarak, “Ne çay alınabiliyor, ne yağ alınabiliyor, ne çocuk okutulabiliyor, ne geçim sağlanabiliyor, ne kira ödenebiliyor. Çalışmayanlar ne yapsın?

Ekonomi şartlar gerçekten o kadar alt seviyede ki… Çalışmayanlar ne yapsın, çok merak ediyorum. Ne yesinler, ne içsinler?

Ben bugün okula çocuğumu aç gönderiyorum. Çünkü şartlarımız el vermiyor. Ne yapmamız gerekiyor ki biz geçimimizi sağlayalım, kiramızı ödeyelim? ‘İş' diyoruz, iş yok. Maddi anlamda devlet de hiçbir destek sağlamıyor.

Açık açık soruyorum: Hırsızlık mı yapalım? Çok özür dilerim, kadın olarak bedenimizi mi satalım? Ne yapmamız lazım?” diye sordu.

“ÇOK BÜYÜK BİR ACI…”

Kılıçdaroğlu, “Çok büyük bir acı. Bir anne çocuğunu okula aç gönderiyorsa rahat edemez. Biraz sabredin, her şey çözülecek. Çözülecek inşallah.” yanıtını verdi.

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