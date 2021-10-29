Kılıçdaroğlu’ndan 29 Ekim mesajı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı paylaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Milletimizin kara kışı atlatabilmesi için, Cumhuriyetin en temel değerlerinden biri olan ‘Sosyal Devlet’e ihtiyaç ne kadar fazla ise, mevcut iktidarın uygulama ihtimali de o kadar azdır. Bu nedenle, kalbinde millet ve Cumhuriyet sevdası taşıyan bizlerin ilk hedefi, aç ve açıkta tek bir kişi kalmayacak şekilde halkımızı kucaklayarak, kara kışı atlatmaktır" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yazılı olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından “‘Bilhassa kimsesizlerin kimsesi’ olmak üzere kurulan güzel Cumhuriyetimiz, 98 yaşında! Doğum günün kutlu olsun Türkiye Cumhuriyeti” notuyla paylaştığı mesajında şu ifadeler yer aldı:

* Millet egemenliğinin yegâne yönetim biçimi olan Cumhuriyetimiz’in 98’inci yaşı kutlu olsun.

* Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki milletimizin, binbir emek ve fedakârlık ile kurduğu Cumhuriyet, “Bilhassa kimsesizlerin kimsesi” olmak üzere inşa edilmiş, egemen güçlere karşı kazanılan zaferlerin ardından, milletimizin hiçbir ferdi öksüz kalmamıştır.

* Günümüzde, ekonomik ve siyasi bir buhranın içerisinde bulunan ülkemizin, yine aynı ilkeye, sıkı sıkıya bağlanması şarttır.

“İLK HEDEF KARA KIŞI ATLATMAK”

* Milletimizin kara kışı atlatabilmesi için, Cumhuriyetin en temel değerlerinden biri olan ‘Sosyal Devlet'e ihtiyaç ne kadar fazla ise, mevcut iktidarın uygulama ihtimali de o kadar azdır.

* Bu nedenle, kalbinde millet ve Cumhuriyet sevdası taşıyan bizlerin ilk hedefi, aç ve açıkta tek bir kişi kalmayacak şekilde halkımızı kucaklayarak, kara kışı atlatmaktır.

* Ardından yapılacak ilk seçimde millet iradesi tecelli edecek, Cumhuriyet, “Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti” ilkesi temelinde, tüm kurumları ile tesis edilecek.

“CUMHURİYETİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRACAĞIZ”

* İşte o büyük gün geldiğinde, Gazı Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetleri aşmak üzere, Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız.

* Milletimize söz verdik, başaracağız!

* Bu duygu ve inançla 98’inci yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Kurtuluş Savaşı önderleri ve şehitlerin, terörle mücadelede şehit olan kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.