Haberler - Gündem

Kılıçdaroğlu’ndan AKP’ye başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma’nın hayatını kaybetmesi nedeniyle, AKP TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı’yı telefonla aradı. İsmet Uçma’ya Allah’tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kılıçdaroğlu’ndan AKP’ye başsağlığı telefonu

AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma’nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından duyuruda bulunan Akdoğan, “Değerli dostum, ağabeyim, yol arkadaşım İsmet Uçma Hakk’a yürüdü; Rabbim rahmetiyle muamele etsin, mekanı Cennet olsun. Başımız sağolsun“ ifadelerini paylaştı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN TAZİYE TELEFONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle, AKP TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı'yı telefonla aradı.

İsmet Uçma'ya Allah'tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.

AKP milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti İlginizi Çekebilir AKP milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti