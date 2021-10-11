Kılıçdaroğlu’ndan AKP’ye başsağlığı telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma’nın hayatını kaybetmesi nedeniyle, AKP TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı’yı telefonla aradı. İsmet Uçma’ya Allah’tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.
AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma’nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından duyuruda bulunan Akdoğan, “Değerli dostum, ağabeyim, yol arkadaşım İsmet Uçma Hakk’a yürüdü; Rabbim rahmetiyle muamele etsin, mekanı Cennet olsun. Başımız sağolsun“ ifadelerini paylaştı.
KILIÇDAROĞLU’NDAN TAZİYE TELEFONU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle, AKP TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı'yı telefonla aradı.
İsmet Uçma'ya Allah'tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.