Kılıçdaroğlu’ndan ‘akreditasyon’ tepkisi: Her gün yeni bir tuhaflık

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Anıtkabir’de devlet erkânının katıldığı törende, basına uygulanan akreditasyona tepkiler devam ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Anıtkabir tarihinde bir ilk. Orada bu milletin yiğidi, aslanı yatıyor! Her gün yeni bir tuhaflık" dedi.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de, Atatürk'ün huzuruna çıktı. Resmi törenin ardından 7'den 70'e vatandaşlar Ata'ya akın etti.

Bu esnada foto muhabiri ve haber kameramanlarının Anıtkabir'den çıkarılması tepkilere neden oldu. Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Anıtkabir’deki kabrini ziyaret eden binlerce vatandaş adeta görüntülenmeyip, basından gizlenmek istendi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN TEPKİ

Basına uygulanan akreditasyona tepkiler sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Şahıs ve iletişim şürekası, Anıtkabir'de akreditasyon uygulamış, bazı gazeteciler Anıtkabir'e alınmamış. Anıtkabir tarihinde bir ilk. Orada bu milletin yiğidi, aslanı yatıyor! Her gün yeni bir tuhaflık. Gerçi deve de ‘Nerem doğru ki’ diyor atasözümüzde” ifadelerini kullandı.