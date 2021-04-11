Kılıçdaroğlu’ndan Bilim Kurulu’na: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yoğun bakım doktorları ile buluştuğu belirten Kılıçdaroğlu, görüşmeyle videolu paylaşım yaptı.

BİLİM KURULUMUZ REHİNDİR

Sosyal medya paylaşımında ‘Bilim Kurulumuz rehindir’ ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, “Yoğun bakım doktorları ile buluştum, baskı görmesinler diye paylaşmıyorum kimliklerini. Özetle Bilim Kurulumuz rehindir. Bir şahsın rehinidir hepsi. İşlerini yapamaz durumdalar. Çağrım onlara; korkmayın, konuşun, yanınızdayız” dedi.

ORADAKİ ARKADAŞLARIM BİRAZ CESUR OLMALARI LAZIM

Kılıçdaroğlu videodaki konuşmasında ise şu ifadeleri kullandı: Durumun ne kadar vahim olduğunu, bu bağlamda görevin yeteri kadar yerine getirilmediğini de biliyoruz. Bizim biraz sitemimiz Bilim Kurulu’ndan yana. Oradaki arkadaşlarım biraz cesur olmaları lazım. Biraz daha kamuoyunu bilgilendirmeleri lazım. Gerekirse kendi aralarından bir sözcü seçmeleri gerekiyor. Sözcünün kamuoyuna sağlıklı bilgi aktarması gerekiyor. Sağlık çalışanlarının gerçekten olağanüstü çaba harcadıklarını da çok iyi biliyorum. Sağlık çalışanlarının en azından bazı taleplerinin karşılanması gerekiyordu bu sürçte. O talepler de karşılanmadı. Örneğin, meslek hastalığı sayılması gibi. Allah kolaylık versin sizlere, önce onu ifade edeyim. Olağanüstü zor süreçten geçiyorsunuz.