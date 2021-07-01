Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanlığı’na tepki: Önce sen tasarruf yapacaksın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan tasarruf tedbirleri genelgesinde Cumhurbaşkanlığı’nın ve TBMM’nin ‘muaf’ tutulmasına tepki gösterdi: Herkes genelgeye dikkat edecek ben hariç' diyor. Sizin vicdanınıza sesleniyorum, devlet böyle yönetilir mi? Önce sen tasarruf yapacaksın ki vatandaş örnek alacak seni.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı açılış ve programlara katılmak üzere geldiği Samsun’da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı da kutladı. Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs 1919 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kente ilk ayak bastığı Tütün İskelesi’nden denize çelenk bıraktı.

BÖYLE DEVLET YÖNETİLİR Mİ?

Daha sonra muhtarlar ve kanaat önderleri buluşmasına katılan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan tasarruf tedbirleri genelgesinde Cumhurbaşkanlığı’nın ve TBMM’nin “muaf” tutulmasına tepki gösterdi.

– Dün bir genelge çıktı. Tasarruf tedbirleri Cumhurbaşkanlığı yayınladı. “Herkes genelgeye dikkat edecek ben hariç” diyor. “Herkes tasarruf yapacak, israftan herkes kaçınacak ben hariç” diyor. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği hariç bunlar her türlü israfı yapabilirler ama vatandaş yapmayacak. Böyle devlet yönetilir mi? Sizin vicdanınıza sesleniyorum, devlet böyle yönetilir mi?

BALIK BAŞTAN KOKAR

– Önce sen tasarruf yapacaksın ki vatandaş örnek alacak seni. Senin davranışın oturman kalkman, aile yapısı vatandaş örnek alacak. Vatandaş, “Devleti yöneten buna dikkat ediyor, benim de dikkat etmem lazım” diyecek. Ben dikkat etmiyorum, her türlü savurganlığı yapıyorum genelge de çıkarıyorum, ben bundan istisnayım aman ha siz sakın yapmayın bunu… Niye yapmasın? Balık baştan kokar ona bakıyor zaten.

ÇOCUKLAR AÇ GİRİYOR YATAĞA

– Önümüzde bir süreç var. Devletin kaynakları nerelere ne kadar kullanılıyor bilmiyoruz. Ödenen vergilerin nerelere harcandığını bilmiyoruz. İsraf diz boyu düşündüğünüzden çok fazla. Bir devlet başkanının 13 tane uçağı olmaz, insaf ya. Çocuklar aç giriyor yatağa, 10 milyonu aşkın işsiz var bu ülkede, aynı evde babayla işsiz çocuk yüz yüze bakamıyorlar konteynerlardan beslenen milyonlar var bu ülkede. Yarın sandık kurulacak, olmaz falan değil gelecek bu sandık. Sizden tek isteğim sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanın.

YENİ BİR SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ

– “Efendim bugüne kadar CHP iktidar olmadı” eleştirisi de geliyor. Doğrudur kabahat vatandaşta değil kabahat bizde. Sen vatandaşa gittin, çayını kahvesini içtin, derdini dinledin ayağına gittin de sana oy mu vermedi? Oturdun Ankara'da, tumturaklı laflar ettin, niye oyumuz artmıyor? E artmaz tabi. Şimdi geziyorum mahalle mahalle, köy köy, esnaf esnaf her bir sosyal kimliğin sorunlarına eğiliyorum. O sorunları çözmek benim boynumun borcudur. Biz Millet İttifakı olarak bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Bu ülkeye huzuru, barışı, üretimi, siyasetçi nasıl hesap verir onun örneğini getireceğiz ve yeni bir süreci başlatacağız.