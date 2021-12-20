Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Akli melekeleri yerinde mi orada ciddi endişelerim var

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ı muhatap almak bile yanlış aslında. Akli melekeleri yerinde mi onda da ciddi endişelerim var. Bir insan ülkesine bu kadar ihanet içinde olamaz" diye konuştu.

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

İki lideri görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

* Bu ülkede yaşayan, üretim yapan, çalışan, çiftçisi, emekçisi herkesin konuşmaya hakkı var. Siz konuşmayın ben konuşacağım diyor, demokrasinin d’sinden dahi haberi yok.

* Devlet akılla yönetilir. Sana bilim vurgusu, ahlak vurgusu yapıyor ona da karşı çıkıyorsun. Devleti yönetemiyorlar. Yönetemediklerini sokaktaki sadece vatandaş da görüyor.

“HAYAL ALEMİNDE YAŞIYOR BUNLAR”

* Hangi faiz indi? Çiftçinin, esnafın, tüccarın, bankalara borçlanan vatandaşı indi mi hayır.

* Kimin faizi indi? Vatandaşa yansıyan bir şey yok. Merkez Bankası, düşük faizle kredi açıyor, bankalar kredi alıyor, Hazine borçlanmak istiyor, yüzde 14'ten aldığı krediyi yüzde 22'den satıyor.

* Bankalar kazanıyor. Bir avuç insana hizmet ediliyor, hayal aleminde yaşıyor bunlar.

* Türkiye'deki dünyanın parasını ödeyen kim, bu zat değil. Soru sormasanız bu alanlara girmeyeceğim.

* Erdoğan'ı muhatap almak bile yanlış aslında, akli melekeleri yerinde mi orada ciddi endişelerim var.

* Bir insan ülkesine bu kadar büyük ihanet içinde olamaz. Bir organize kötülükle karşı karşıyayız. 84 milyon perişan vaziyette.

* 84 milyonu görmüyor. 84 milyona kötülük yapılıyor, kime iyilik yapıldı? Yönetilmeyen bir ülkenin, bir saat sonra ne olacağını kimse bilmiyor.

* Koskoca bir Türkiye'yi bir kişinin iki dudağı arasından çıkacak söze teslim ediyoruz, yok böyle bir şey. Ortaçağ'da bile yok.

ERDOĞAN’IN ‘TÜSİAD’ AÇIKLAMASINA TEPKİ…

* Bu ülkede yaşayan, üretim yapan, çalışan herkesin konuşmaya hakkı var. Siz konuşmayın ben konuşacağım diyor sonra dünyaya demokrasi dersi vermeye kalkıyor.

* Demokrasinin dsinden dahi haberi yok. Üretim yapan insanların en büyük dertleri önlerini görememek. Beyefendi sarayın dışını görmediği için dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri de izleyemiyor, bilmiyor.

* Kendisini aslında uyarıyorlar. ‘Ekonomi biliminin gereğini yapın’ diyorlar. Bu bile rahatsız ediyor.

* Devlet akılla, bilgiyle yönetilir. Ahlak vurgusu yapılıyor ona da karşı çıkıyor. Devleti yönetemiyorlar.

* Hangi faiz indi? Çiftçinin, esnafın, tüccarın, kredi kartı kullananların faizi indi mi? Hayır. Kimin faizi indi? Merkezi Bankası, bankalara kredi açarsa onun faizi indi.

* Vatandaşa yansıyan bir şey yok. Kim kazanıyor? Bankalar kazanıyor. Bir avuç insana hizmet ediliyor.

* Faizin indiği falan yok, hayal aleminde yaşıyor bunlar. Soru sormasanız bu alanlara girmeyeceğim.

* Erdoğan’ı muhatap almak bile yanlış aslında. Akli melekeleri yerinde mi onda da ciddi endişelerim var.

* Bir insan ülkesine bu kadar ihanet içinde olamaz. Bir organize kötülükle karşı karşıyayız. 84 milyon perişan vaziyette, görmüyor bunları.

* Kime iyilik yapıldı? Dolayısıyla yönetilmeyen bir ülkede bir saat sonra ne olacağı kimse bilmiyor.

‘BEŞLİ ÇETE CHP’DEN RANDEVU İSTEDİ’ İDDİASINA CEVAP

* Benim bilgim yok ama böyle bir talep belki olmuştur. Bize yansıyan bir talep yok.



Demokrat Parti lideri Uysal, ise şu ifadeleri kullandı:

* Demokrasiyi ne kadar içselleştirdiklerini bu sözlerden anlayabiliyoruz.

* Ele geçirmek mantığıyla sadece devletin organları değil sivil organizasyonlar da bu süreç içerisinde bir psikolojik harekat unsuru olarak görüldü.

* Nasılsınız demekten bile imtina ettiğimiz günleri yaşıyoruz. Derin bir sistematik çöküşün içerisindeyiz.

* Saray sultanlar gözlerini, kulaklarını kapatsalar da milyonlarca insanımız büyük bedelleri hanesinde yaşıyor.

* Aleni yanlışlara bu süreç içinde suç ortağı yapılmış yapılar ve aktörler gizli hikmetler arasa da milletimizin gözü önünde hadiseler gerçekleşiyor .Bir büyük tarihin içinde gelip, pek çok sorunları aşmışız.

* Bugün aşabileceğimiz bütün sorunlara rağmen gücümüz var ama çok kısa sürede kaybettiklerimizi telafi edebilmek mümkün mü düşünüyoruz

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