Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Bizim yolumuz civanmert yoludur

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İçinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz" sözlerine yönelik, "Bizim yolumuz civanmert yoludur, gönlünde “kin ve kibir” olan gelmesin. Sen zaten gelme, saraylarında takıl!" mesajını paylaştı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamasında, “Buradan bir kez daha tekrarlıyorum, başaramayacaksınız, ya bu ülkenin bağımsızlığını, bu ülkenin vakarını, bu devletin büyüklüğünü kabul edeceksiniz ya da nefesiniz tükenene kadar içinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz” ifadelerine yanıt verdi.

“SEN ZATEN GELME, SARAYLARINDA TAKIL”

Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Şahıs, ‘içinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz’ demiş. Demiş bunu gerçekten…

* Bizim yolumuz civanmert yoludur, gönlünde ‘kin ve kibir’ olan gelmesin. Sen zaten gelme, saraylarında takıl!

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