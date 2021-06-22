Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Devleti soyanlardan rahatsız olmuyorsun ama müzikten rahatsız oluyorsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme dair yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

– Demokrasiyi, insan haklarını, adaleti, hakkı hukuku savunuyoruz. Milletin iradesine her zaman saygılı olduk. 83 milyon bir kişinin iradesine teslim edilemez. Egemenlik milletindir. Türkiye’nin bir kişinin iradesine teslim edilmesinin faturasını 83 milyon olarak hepimiz ödüyoruz. Kavgayı değil barışı önceleyen bir anlayışla yaşmak; öfkenin, intikam duygusunun olmadığı bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz.

SİZİN İRADENİZLE GELECEĞİZ

– Gaziantep’te Belediye Başkanlarımızla toplantı yaptık, şehir merkezini de gezdim. En çok duyduğum cümle “Gelin ve bizi kurtarın” oldu. Sizin iradenizle geleceğiz, Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağız. Bazı rakamlara göre 500 bin, bazı rakamlara göre 700 bin Suriyeli var Gaziantep’te.

SİYASİ TALİMATLA PARTİ KAPATILAMAZ

(HDP iddianamesinin kabul edilmesi) – Siyasi partileri kapatmak, onları farklı şekillerde topluma tanıtmak, terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil. Varsa böyle bir şey savcılar devreye girer. Ama bu iş bir siyasi talimatla yapılırsa doğru değil.

(HDP İzmir İl Teşkilatı’na saldırı) – İzmir’de cinayeti işleyen kişi silahlı saldırı yapıyor. Bir kişinin silah ruhsatı alabilmesi için tam sağlam raporu alması lazım. Bu kişi 2016 yılından beri psikiyatride tedavi görüyor. Peki buna sağlam raporunu kim verdi?

– İzmir benzeri provokasyonlar her yerde olabilir. Belediye başkanlarımıza “Provokasyonlara hepiniz hazırlıklı olun. Kentin seçimle gelen belediye başkanı olarak halkı sükûnete davet edin” dedim.

3600 EK GÖSTERGEYİ DE UNUTTULAR

– Polisler görev yaptıkları sürece başımızın üstünde yerleri var. Çok zor koşullarda görev yapıyorlar. Emniyet-Sen Başkanı “2021’de 40 civarında polis intihar etti” diyor. Bir devlet memuru normal 160 saat çalışıyor, polis ise 240 saat çalışıyor. Anayasa’ya göre angarya yasaktır. Polis eksikliği varsa açar sınavı yeni polis alırsınız. 200 saate kadar çalışmak ne demek? Aldıkları ücretler de düşük. Bunlar 3600 ek göstergeyi de unuttular.

10 MİLYONUN ÜZERİNDE İŞSİZ VAR

– Biz ne dersek diyelim, Türkiye’de ne olursa olsun. Sıradan vatandaşın derdi mutfak. Tencere kaynamıyor. Binlerce çocuğun yatağa aç girdiği bir Türkiye’den, 10 milyonun üzerinde işsizin olduğu bir Türkiye’den söz ediyorum. Tencere kaynamıyor. Binlerce çocuk yatağa aç giriyor. 10 milyonu aşkın işsiz var 19 yılın sonunda.

– Fiyatlar neden bu kadar artıyor? Esnaf mı, imalatçı mı, sanayici mi, çiftçi mi suçlu: Hayır. Devleti yönetenler suçlu. Elektrik fiyatlarına yüzde 11.8 mazota yüzde 23.8 zam geldi. Tavuk yemindeki artış yüzde 33.4 oldu. Bu zamlar fiyatlara yansıyacak.

HARAMA EL UZATAN SOKAĞA BIRAKILACAK

– Bazı rakamlara göre 500 bin, bazı rakamlara göre 700 bin Suriyeli var Gaziantep’te. Antep’te Suriyelilerden bir sürü şikayet var, bir kısmı memnun. Bedava işçi çalıştırıyorlar… Bir kısmı da şikayetçi. Kira artışına ‘Suriyeliler sebep oldu' diyorlar.

– Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda Suriyelileri Suriye’ye kardeşçe göndermek olacaktır. Suriye’de ve Ortadoğu’da barışı sağlayacağız. Sözümdür… Irkçılık yapmıyorum. Suriye'de, Ortadoğu'da barışı sağlayacağız. Onların evlerini yollarını, köprülerini, hastanelerini hepsini yapacağız. Avrupa Birliği finanse edecek.

– Ampul patlayacak, bu ülkede güneş doğacak. Biz hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği düzeni sağlayacağız. Kim harama el uzatırsa devlet katından alınacak sokağa bırakılacak. Hesabı sorulacak.

MİLLETTEN DEĞİL MAFYADAN YANALAR

– Hazine’nin üzerine çöktüler. Devletin paralarını yağmaladılar. Hak etmeyen insanlara milyar dolarları aktardırlar. 128 milyar dolar nerede diye sorarken aslında bu paraya kimin çöktüğünü soruyoruz. Milletten değil, mafyadan yanalar.

– Her ay 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiyi merak etmiyor musunuz? Bu sahtekar, edepsiz adamı merak etmiyor musunuz? Sadece biz mi merak edeceğiz? Bu kişi AKP’nin kilit noktasında!

MKE’Yİ PEŞKEŞ ÇEKMENİN PEŞİNDELER

– Her şeyi sattılar. Tank Palet Fabrikası’nı sattılar. Şimdi sıra Makine Kimya Endüstrisi kurumuna geldi. Anadolu’nun ortasında, cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan MKE anonim şirkete dönüştürülüyor. Burayı da pazarlamak üzere çalışıyorlar bugün. MKE’yi A.Ş.’ye dönüştürelim, yeri ve zamanı geldiğinde bunu da birilerine peşkeş çekelimin peşindeler.

– Silah fabrikalarını da birilerine satacaklar. Kırıkkaleli vatandaşıma sesleniyorum. MKE’nin şirket olmasını, silah fabrikalarının satılmasını istemiyorsan tek adres CHP’dir. Genel Müdürlüğü de Kırıkkale’ye taşıyacağız.

DOLARLARA DOYMADINIZ MI?

– Erdoğan ve tayfası Cumhuriyet’ten intikam almak istiyor. Millet can derdinde, bunlar neyi satarız onun peşinde… Silah fabrikalarını da birilerine pazarlamak istiyorlar. Dolarlara doymadınız mı?

– Kredi çekeceksin, ödemeyeceksin, devletin saraylarında gezeceksin. Peşinde bir icra memuru gezmeyecek… İcra memurları, Ziraat Bankası’ndan 750 milyon dolar çekenlerin yanına dahi yaklaşamıyor ama çiftçinin traktörüne, tarlasına haciz gidiyor. Garibanı bulduğunda ensesinde boza pişireceksin, devleti soyan adamı el üstünde taşıyacaksın. Bu mudur adalet? Emekli için, çiftçi için, esnaf için para yok. Ama haramzadeler için devletin bütün imkanları seferber ediliyor.

ERDOĞAN’I GENÇLERE TESLİM EDİYORUM

– Erdoğan müzikten rahatsız olmuş. Çifter çifter maaş alan beslemelerin var. Onlardan rahatsız olmuyorsun ama müzikten rahatsız oluyorsun. Devleti soyanlardan, mafyadan 10 bin dolar maaş alan siyasetçiden rahatsız olmuyorsun ama müzikten rahatsız oluyorsun.

– Sanatçıdan ve müzikten rahatsız olan Erdoğan’ı gençlere teslim ediyorum. Önümüze sandık gelecek, bu ülkenin umudu olan gençler gereğini yapacak. Buna yürekten inanıyorum.