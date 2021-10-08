Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Halkı neye hazırlıyorsun? Ağzındaki baklayı çıkar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a eleştirilerde bulundu. Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, "Feryat ederek halkı neye hazırlıyorsun? Ağzındaki baklayı çıkar, kara kışta yaşanacak enerji kıtlığının yolunu mu yapıyorsun?" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti genel merkezinde düzenlenen AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda sarf ettiği “Enerjide Avrupa ne alemde, dünya ne alemde, görmüyor musunuz?” sözlerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yanıt geldi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan ‘Enerjide Avrupa ne alemde, dünya ne alemde, görmüyor musunuz?’ diye feryat ederek halkı neye hazırlıyorsun? Ağzındaki baklayı çıkar, kara kışta yaşanacak enerji kıtlığının yolunu mu yapıyorsun? Yine neyi yönetmeyi beceremedin?” ifadelerini kullandı.

AKŞENER DE YANIT VERMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan’ın muhalefete seslenerek söylediği, “Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz” sözlerine de sosyal medya hesabından tepki göstermişti.

Akşener, “Yok artık Sayın Erdoğan, ‘Böyle bir şey dememiştir' dedim, ama maalesef bunu da demişsin. Çıkıp böyle abuk sabuk konuşuyorsun, sonra da ciddiye almayınca alınıyorsun. Seni acilen ciddiyete davet ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.