Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Hepsi geçecek, ilaçlarını sakın ihmal etme

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın kendisini hedef almasına yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi yıllar” mesajında bulundu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen “Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya’yı Anma Programı”na katılarak bir konuşma yaptı. Erdoğan, buradaki konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a yanıtı sosyal medya hesabından vererek, “Siyasi eşkıya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk, adam değil, kifayetsiz muhteris…” demişsin Erdoğan. Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi yıllar” ifadelerini kullandı.

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